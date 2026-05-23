Rzecznik prezydenta o Czarzastym: Myśli cyrylicą, bo mentalnie nie wyszedł z PRL-u

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w piątek 22 maja pojawił się w programie „Debata Gozdyry” w Polsat News. Przyznał, że w sprawie obecności amerykańskich sił w Polsce pojawił się chaos informacyjny, który przeciął w końcu sam Donald Trump.

Leśkiewicz ostro o Czarzastym: Myśli cyrylicą

– Widziała pani redaktor na pewno szereg komentarzy czy wpisów niektórych polityków rządzących, łącznie z panem premierem, czy nawet dzisiaj nieodpowiedzialne wypowiedzi marszałka Włodzimierza Czarzastego, który jest drugą osobą w państwie, jest obywatelem polskim, ale myśli cyrylicą, bo mentalnie nie wyszedł jeszcze z PRL-u – krytykował Leśkiewicz.

– Zatem to trzeba przeciąć. W takich sprawach trzeba powiedzieć „stop” – mówił, wskazując na bezpieczeństwo Polski i całego regionu. Przypominał, że Polska jest liderem w tej części Europy, a obecność Amerykanów nie tylko wzmacnia jej obronę, ale też daje korzyści finansowe.

Co takiego Czarzasty powiedział o Trumpie i Nawrockim?

Dlaczego Leśkiewicz tak ostro zaatakował Czarzastego? Marszałek Sejmu nie krył, że słowa Donalda Trumpa, by wysłać do Polski 5 tys. żołnierzy, przyjmuje „z dystansem”. Lider Nowej Lewicy podkreślał, że „nikt nie wie”, co oznacza deklaracja prezydenta USA. – Dobrze, że to idzie, wydaje się, w dobrą stronę, ale poczekałbym na decyzje, mówiące jasne, co stoi za słowami prezydenta Trumpa, bo wydaje mi się, że chyba nie wiemy tego dokładnie – mówił.

– W stosunku do wczoraj na pewno jest lepiej, bo już mamy deklarację, że będzie ich pięć tys. Zobaczymy, co będzie jutro – studził emocje Czarzasty, świadomy częstych zmian zdania u Donalda Trumpa. Gratulował Pałacowi Prezydenckiemu, ale wbił szpilkę i zauważał, że nie wiadomo, co dokładnie załatwiono. – Bo jeżeli nie wie, co załatwił, i nie wie, czy tych żołnierzy będzie dziewięć tysięcy czy pięć tysięcy, to wydaję mi się, że takie buńczuczne deklaracje są funtem kłaków podszyte – podsumował.

