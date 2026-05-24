„Kompromitujecie się”. Spór o interwencję w domu Nawrockich przeniósł się do internetu

W sobotę 23 maja strażacy wyważyli drzwi do mieszkania, które zarówno rzecznik prezydenta, jak i Donald Tusk określili mianem „rodzinnego mieszkania Karola Nawrockiego”. Już w niedzielę jednak narracja zaczęła ulegać modyfikacjom, co wywołało kolejne spory.

Morawiecki: Zaatakowano Prezydenta RP

Były premier Mateusz Morawiecki domagał się dymisji Donalda Tuska, pisząc o kompromitacji państwa. „Bo jeśli nie potrafią ochronić Prezydenta, to jak mają ochronić zwykłych obywateli? Tusk powinien się wstydzić i odejść” – stwierdzał na X.

„Trzeba powiedzieć wprost: zaatakowano Prezydenta RP. Najście służb na rodzinny dom Pana Prezydenta Karola Nawrockiego to skandal, hańba i kompromitacja państwa. Ta sprawa musi zostać natychmiast wyjaśniona, a odpowiedzialni muszą ponieść konsekwencje” – dodawał polityk.

O ataku na Karola Nawrockiego pisał też prezydencki minister Zbigniew Bogucki. „Służby pod rządami premiera Tuska i ministra Kierwińskiego wyłamały drzwi w prywatnym domu Prezydenta RP po fałszywym alarmie. To najbardziej czytelny dowód totalnej kompromitacji rządzących po serii fałszywych zgłoszeń. Oni w zakresie nadzoru nad służbami są dyletantami wystawiającymi na szwank nasze bezpieczeństwo i powagę Państwa Polskiego” – pisał.

Tusk pisze o „kompromitacji”

Donald Tusk nie zostawił tych komentarzy bez odpowiedzi. „Nazywać interwencję straży pożarnej, która zareagowała na informację o możliwym pożarze i zagrożeniu ludzkiego życia »brutalnym atakiem służb na prezydenta« to skrajny cynizm lub skrajna głupota. Kompromitujecie się, Czarnek, Morawiecki, Bogucki” – pisał.

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka podkreślała w sieci, że mieszkanie nie należało do samego prezydenta, tylko do jego rodziny. „Rozpowszechnianie informacji, że chodzi o mieszkanie Prezydenta RP, to celowa dezinformacja. Zamiast siać fake newsy, warto najpierw sprawdzić fakty” – pisała.

„To nie był atak na prezydenta. Powtarzam. To nie był atak na prezydenta. To był tylko atak na jego rodzinę. Można się rozejść. I proszę zaprzestać dezinformacji!” – komentował ironicznie dziennikarz Krzysztof Stanowski.

Morawiecki przypomina o sprawie Owsiaka

Podobnie brzmiał wpis Rafała Leśkiewicza, rzecznika Karola Nawrockiego. „Dyskusja o tym, czy dom rodzinny Prezydenta RP do którego wczoraj weszły służby, wyłamując drzwi, należy do Pana Prezydenta to odwrócenie uwagi od istoty problemu. Braku systemowych rozwiązań i odpowiedzialności kierownictwa służb” – zauważał.

„Mieszkanie należy do Mamy Pana Prezydenta, które dziedziczą Pan Prezydent i Jego Siostra. Jest wpisane do dostępnego publicznie oświadczenia majątkowego. Proszę się skoncentrować na rozwiązaniu problemu fałszywych zgłoszeń, które od kilkunastu dni paraliżują Państwo!” – dodawał.

Mateusz Morawiecki odpowiedział z kolei na słowa Tuska o „kompromitacji”. „Jedyne co w tej sytuacji jest kompromitujące to porażająca niekompetencja z jaką rządzicie państwem. Starszą panią wyzywającą Owsiaka zlokalizowaliście na drugi dzień, a w sprawie nagonki na obóz patriotyczny od tygodni jesteście lub chcecie być bezradni. Do roboty, nie płacimy wam za siedzenie na X!” – pisał.

