Żulczyk nie wytrzymał po wpisie Mentzena. „Zamknij mordę i do roboty”

Przyjęty przez rząd projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym dla artystów wywołuje duże emocje. „Słuchajcie artyści. Wielu z was wypowiada się publicznie, z nieukrywanym poczuciem wyższości, w sprawach, o których nie macie zielonego pojęcia. Do tego z pogardą traktujecie ciężko pracujących i finansujących was ludzi, którzy muszą na was płacić, nawet gdy zarabiają mniej od was. Nie macie do tego żadnych podstaw” – skomentował w mediach społecznościowych Sławomir Mentzen.

Lider Konfederacji przekonywał, że aktorzy „nie są w niczym lepsi od magazynierów, sprzedawców, kelnerów, i rolników, a wiedzę o prawdziwym świecie mają nawet zwykle mniejszą niż oni”. „Jeśli chcecie naszych pieniędzy, to twórzcie sztukę, za którą sami będziemy chcieli płacić. Malujcie ładne obrazy, nagrywajcie dobre piosenki, twórzcie dobre filmy i spektakle. Róbcie dobrze to, na czym się znacie” – kontynuował Mentzen.

Żulczyk ostro do Mentzena. „Pier*****z o sprawach, o których nie masz zielonego pojęcia”

„I nie dziwcie się, że ciężko pracujący ludzie, których traktujecie z wyższością, nie chcą dać się wam obrabować, żebyście mogli dalej obrażać ich za ich własne pieniądze” – zakończył polityk Konfederacji. „Słuchaj polityku. Przede wszystkim to my wszyscy, artyści, magazynierzy, rolnicy, hutnicy, sprzedawcy musimy płacić na ciebie. To ty pier*****z o sprawach, o których nie masz zielonego pojęcia. To ty patrzysz na nas z pogardą. Zamknij mordę i do roboty” – zareagował Jakub Żulczyk.

„Projekt wypłaty emerytur artystom, którym nie chciało się płacić składek, którzy tworzą sztukę, której nikt nie chce, jest niesprawiedliwy względem tych Polaków, którym chce się pracować i którzy muszą płacić składki. Jeżeli artysta nie potrafi na siebie zarobić, to nie jest artystą, tylko hobbystą. Nie tworzy sztuki, tylko badziew. A jeżeli próbuje nas wszystkich do tego orżnąć na kasę, to jest jeszcze złodziejem i niech spada” – napisał wcześniej Mentzen.

Lider Konfederacji rozsierdził artystów. Szczepkowska reaguje

Polityk Konfederacji zaapelował o „zaprzestanie finansowania nierobów, beztalenci i darmozjadów z naszych pieniędzy”. Joanna Szczepkowska ten wpis Mentzena nazwała „gniotem”. Rozłożyła go też na czynniki pierwsze. „Sztuka to takie coś, co się rodzi z wyobraźni. Wyobraźnia to takie coś, co nie działa jak bankomat. Badziewie w sztuce tworzą ci, którzy kierują się zarabianiem. Rynek zalewa takie właśnie badziewie. Zalewa, bo są odbiorcy badziewia jak na przykład pan” – stwierdził aktorka.

Szczepkowska przyznała, że „wielu prawdziwych artystów nie potrafi na siebie zarobić”. Jako przykład podała wybitnego malarza impresjonistę Claude’a Moneta, który za życia głodował, a teraz jego obrazy są warte „ponad 100 milionów dolarów”. „Artystą złodziejem to ty jesteś cwaniaczku, który zarabiasz na polityce, naciągając wyborców na takie populistyczne kawałki” – podsumowała aktorka.

