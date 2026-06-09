Stanowski się zagalopował? Bohaterka materiału Kanału Zero: Te słowa nie powinny paść

Pizzeria Sabroso z Gdańska pod koniec maja poinformowała w mediach społecznościowych, że dostała mandat na 2,5 tys. zł. Powodem było nabicie pizzy z krewetkami na osiem proc. VAT, zamiast na 23 proc. Historia rozeszła się szerokim echem. Tylko w ciągu czterech dni post pizzerii wyświetlono ponad milion razy. Do sprawy odniósł się m.in. Krzysztof Stanowski w Kanale Zero na YouTube.

– Przecież to człowieka szlag trafi. Ty babo głupia, wredna. Babsko obrzydliwe. Czy ty myślisz, że my cię zatrudniliśmy w państwie polskim do tego, żebyś chodziła i kminiła, jaką porąbaną pizzę zamówić, żeby stawka VAT-u nie była oczywista, żebyś normalnemu przedsiębiorcy dała mandat 2,5 tys. zł. Przecież ciebie powinni trzymać na rynku rozebraną do naga, przypiętą do jakiegoś słupa, żeby wszyscy widzieli, jak głupi potrafi być urzędnik – powiedział dziennikarz.

Burza po słowach Stanowskiego, dziennikarz je podtrzymuje. Posłanka Lewicy: Zdrowy?

Słowa Stanowskiego skrytykowali internauci. – Dobrze, że te słowa padły ze strony Stanowskiego, a nie polityka KO, bo byśmy 20 filmów o odklejce elit na Kanale Zero zobaczyli. Uff, znowu się udało”... – napisał dziennikarz Rafał Madajczak. Odpowiedział mu założyciel Kanału Zeru, który podtrzymał swoje słowa. Dodał, że urzędniczka „zasługuje wyłącznie na publiczne upokorzenie i napiętnowanie”. „Zdrowy?” – skomentowała Anna-Maria Żukowska z Lewicy.

„Oburzona” jest też Agata Jagodzińska. Działaczka związkowa wypowiedź oceniła jaką „poniżająca, godząca w godność konkretnego pracownika”. „Nie można akceptować języka, który ma na celu ośmieszenie i publiczne zdyskredytowanie urzędnika państwowego. Takie wypowiedzi przekraczają granice dopuszczalnej debaty publicznej i prowadzą do wzrostu społecznej wrogości wobec pracowników administracji skarbowej” – napisała szefowa Związkowej Alternatywy w KAS.

Krzysztof Stanowski ośmieszył urzędniczkę? Echo głośnego mandatu za pizzę z krewetkami

Jagodzińska w oświadczeniu zaznaczyła, że słowa Stanowskiego „nie powinny paść”. Działaczka związkowa wcześniej wystąpiła w materiale Kanału Zero. Przekonywała, że urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej są zmuszani do wlepiania mandatów podczas kontroli, co miała wprowadzić obecna władza. Istnieniu takiego przymusu zaprzeczył na konferencji prasowej minister finansów Andrzej Domański.

Czytaj też:

Stanowski odmawia przekazania pieniędzy z internetowej zbiórki. Awantura na całegoCzytaj też:

Polacy ocenili Stanowskiego, Rymanowskiego i Wysocką-Schnepf. Wyniki mogą zaskoczyć