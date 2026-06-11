Największa rewolucja militarna od czasów II wojny światowej. „Wojna przyszłości dzieje się dziś”

Wojna w Ukrainie zmienia nie tylko układ sił w Europie. Zmienia samą naturę konfliktów zbrojnych. Drony, sztuczna inteligencja i cyberprzestrzeń już dziś decydują o przewadze na polu walki. Pytanie nie brzmi, czy technologia zdominuje przyszłe wojny. Pytanie brzmi, czy Polska zdąży za tą zmianą.
Przez większość mojej zawodowej kariery bezpieczeństwo kojarzyło się przede wszystkim z ludźmi. Z ich wyszkoleniem, doświadczeniem, odwagą i zdolnością podejmowania decyzji pod presją czasu. Nadal uważam, że człowiek pozostaje najważniejszym elementem każdego systemu bezpieczeństwa. Jednak wojna w Ukrainie pokazała coś, czego wcześniej nie obserwowaliśmy na taką skalę.
Po raz pierwszy w historii nowoczesny konflikt stał się laboratorium technologii działającym w czasie rzeczywistym.
Granice zanikają
Źródło: Wprost
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