Największa rewolucja militarna od czasów II wojny światowej. „Wojna przyszłości dzieje się dziś”
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Największa rewolucja militarna od czasów II wojny światowej. „Wojna przyszłości dzieje się dziś”

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Dron / zdjęcie ilustracyjne
Dron / zdjęcie ilustracyjne Źródło: Wikimedia Commons / Fg Off Owen Cheverton / defenceimagery.mod.uk / OGL v1.0
Wojna w Ukrainie zmienia nie tylko układ sił w Europie. Zmienia samą naturę konfliktów zbrojnych. Drony, sztuczna inteligencja i cyberprzestrzeń już dziś decydują o przewadze na polu walki. Pytanie nie brzmi, czy technologia zdominuje przyszłe wojny. Pytanie brzmi, czy Polska zdąży za tą zmianą.

Przez większość mojej zawodowej kariery bezpieczeństwo kojarzyło się przede wszystkim z ludźmi. Z ich wyszkoleniem, doświadczeniem, odwagą i zdolnością podejmowania decyzji pod presją czasu. Nadal uważam, że człowiek pozostaje najważniejszym elementem każdego systemu bezpieczeństwa. Jednak wojna w Ukrainie pokazała coś, czego wcześniej nie obserwowaliśmy na taką skalę.

Po raz pierwszy w historii nowoczesny konflikt stał się laboratorium technologii działającym w czasie rzeczywistym.

Granice zanikają

Źródło: Wprost
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