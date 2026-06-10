Stanowski wrócił do afery z urzędniczką. „Niestety, wszystko wskazuje na to, że mam przewalone”

Kanał Zero relacjonował na YouTube imprezę integracyjną redakcji. W pewnym momencie prowadzący live’a Krzysztof Pieszko zadeklarował, że może przyjąć obelgę wobec swojej osoby ze strony kolegi, aby widzowie docenili jej kunszt. – Słuchajcie, nigdy nikogo nie obrażajcie w internecie. To jest porada ode mnie. Nie obrażajcie żadnych ludzi w internecie, bo to nieładnie – wtrącił się Krzysztof Stanowski.

– Trzymajmy się zatem tej rady, bo obrażanie kogoś w internecie może skutkować czym? A czym może skutkować obrażanie człowieka w internecie? – zapytał Pieszko swojego szefa. – Do niczego dobrego to nie prowadzi, tyle ci powiem. Nie obrażajcie nikogo, chyba że wredne baby – skomentował założyciel Kanału Zero. Arleta Bojke zainterweniowała, aby móc również obrażać „wrednych chłopów”. Dodała, że Stanowski „obraża niezależnie od płci”.

Krzysztof Stanowski o głośnych słowach ws. urzędniczki KAS. Mówił o obrażaniu ludzi w internecie

– To prawda, ale teraz odnoszę się do konkretnego przypadku. Z jakiegoś powodu mówię o wrednej babie, a nie wrednym facecie. Nie ja przeprowadzałem kontrolę w pewnym mieście – tłumaczył założyciel Kanału Zero. Stanowski potwierdził, że mówi o wszczętym postępowaniu. – Niestety, wszystko wskazuje na to, że mam przewalone – przyznał dziennikarz. Stanowski zażartował, że właśnie spożywa ostatni posiłek.

Po kilkudziesięciu minutach prowadzący program zapytali się swojego szefa, czy mogą się udać na jego jacht, na co Stanowski przystał. – Mówiłem, że się zgodzi, on generalnie na wiele rzeczy się zgadza, jeżeli go się ładnie poprosi – komentował Pieszko. – Nie zgadzam się jedynie na obrażanie ludzi w internecie. Na to nie ma mojej zgody – podsumował założyciel Kanału Zero.

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