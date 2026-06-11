Prezes nowego stowarzyszenia w PiS: Jesteśmy pięścią Jarosława Kaczyńskiego

Jacek Sasin we wtorek 9 czerwca poinformował o założeniu stowarzyszenia „Po Pierwsze Polska”. Polityk PiS zapewnił, że inicjatywa nie jest dowodem słabości i porażki szefa Prawa i Sprawiedliwości, a „wręcz przeciwnie”. – My jesteśmy pięścią Jarosława Kaczyńskiego do walenia we wszystkie przeszkody, które prowadzą do tego, aby wygrać najbliższe wybory i stworzyć rząd patriotyczny w Polsce, odsunąć koalicję rządzącą. Po to się jednoczymy – mówił Sasin w TVN24.

Poseł podkreślił, że „to jest narzędzie prowadzenia polityki i w żadnym wypadku nie jest w kontrze do prezesa ugrupowania”. Sasin wyjaśniał, że „odpowiedzialny lider, który ma wizję, musi też być elastyczny i Kaczyński po raz kolejny udowodnił, że potrafi partią modelować tak, aby była ona dostosowana do okoliczności, w których się znalazła”. – Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj jest w takiej sytuacji, że mamy konkurencję po prawej stronie sceny politycznej – zauważył Sasin.

Jacek Sasin o stowarzyszeniu „Po Pierwsze Polska”. Poseł PiS o szczegółach

Polityk zwrócił uwagę, że „część wyborców latami głosująca na PiS odpłynęła od ugrupowania”. – W związku z tym musimy się tak zorganizować, aby odtworzyć Prawo i Sprawiedliwość jako taką partię, która kieruje swój przekaz do bardzo szerokiego spektrum wyborców. Od centrum do tej mocno prawicowej części – tłumaczył Sasin. Zdaniem posła PiS „to wymaga zewnętrznego zorganizowania się, aby wiarygodnie przemawiać do tych osób”.

– Oczywiście można było realizować ten cel bez stowarzyszeń i powiem szczerze, ja akurat wolałbym, aby ich w Prawie i Sprawiedliwości nie było – przyznał Sasin. Polityk PiS przypomniał o słowach Kaczyńskiego, zgodnie z którymi ugrupowanie będzie funkcjonować w formule „dwóch płuc”, liberalnego, centralnego i wielkomiejskiego oraz dominującego, czyli konserwatywnego, patriotycznego, stawiającego na pierwszym miejscu suwerenność Polski.

Czytaj też:

Zajączkowska-Hernik zainspirowała się Morawieckim? „Sprawdza, na ile może sobie pozwolić”Czytaj też:

Rok Nawrockiego. PiS na krawędzi rozpadu i pasmo burz w koalicji