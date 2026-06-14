Jak dzisiaj randkują Polacy. „Zamiast się podniecić, można zwariować”

Feministyczna pisarka, filozofka z Oksfordu i światowej sławy terapeutka – wszystkie trzy formułują podobny argument dotyczący kobiecej seksualności – deklarowana z góry pewność, niczym zgoda na zabieg, nie służą pożądaniu. Każda, z innej perspektywy, przygląda się temu, z czego rodzi się seksualne pragnienie.

Pamiętacie czasy, kiedy mogło ono być wywołane ukradkowym spojrzeniem lub przeciągniętym o kilka sekund niby przypadkowym dotykiem? Ja pamiętam, ale prawie pięćdziesięcioletni facet piszący o tym, jak kiedyś bywało – brzmi, nawet dla mnie samego – co najmniej podejrzanie. Dlatego tak mnie ciekawi głos kobiet w tej dyskusji.

Trzy podstawowe pytania