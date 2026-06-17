Polska wchodzi w nową fazę zagrożeń? „Polityczna przemoc przekracza granice”

Od wielu miesięcy zachodnie służby specjalne ostrzegają, że Rosja rozszerza katalog działań prowadzonych przeciwko państwom Zachodu. Mówiono o sabotażu, cyberatakach, operacjach wpływu, dezinformacji, a także o rosnącym zagrożeniu działaniami wymierzonymi w konkretne osoby uznawane za przeciwników Kremla.
Dzisiaj coraz częściej pojawia się pytanie, czy właśnie obserwujemy materializację tych ostrzeżeń również w Polsce.
Jeżeli informacje o zabójstwie osoby publicznie krytykującej Władimira Putina potwierdzą się jako element szerszej operacji o podłożu politycznym, będziemy mieli do czynienia z wydarzeniem o znaczeniu wykraczającym daleko poza zwykłą sprawę kryminalną. Będzie to sygnał, że Polska staje się nie tylko obszarem oddziaływania wojny informacyjnej czy działalności wywiadowczej, ale również potencjalnym miejscem prowadzenia działań o charakterze fizycznej eliminacji przeciwników politycznych.
To scenariusz, przed którym służby państw zachodnich ostrzegały od dawna.
Rosja przesuwa granicę ryzyka
Źródło: Wprost
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