Awantura na antenie Polsatu. Dziennikarka ostro do posła PiS: Postąpiliście niegodnie

W ostatnich dniach sporo mówi się o możliwych nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym w Warszawie. Dziennikarze portalu zero.pl opisali proceder przyjmowania polityków Koalicji Obywatelskiej poza kolejnością. Sebastian Łukaszewicz z PiS stwierdził nawet, że w placówce istniał „salonik VIP-owski”, utworzony kosztem oddziału chirurgii leczenia kręgosłupa.

Afera w Szpitalu Południowym w Warszawie. PiS o „pokoiku VIP”

— Przyjmowano nim bocznymi drzwiami polityków Koalicji Obywatelskiej. Jak się okazało, również przyjeżdżali tam ludzie leczyć kaca – oskarżał poseł. Stwierdził nawet, że politycy korzystali z kroplówek w czasie, kiedy inni pacjenci oczekiwali na pomoc na oddziale ratunkowym. Wymienił w tym kontekście zmarłą Julię Liegmann, która – zaznaczmy jednak – była pacjentką w Gdańsku, a nie w Warszawie.

Politycy PiS opublikowali też grafikę, która przedstawiała polityków KO, korzystających rzekomo z leczenia poza kolejką. W pierwszej wersji na planszy umieszczono m.in. posłankę Katarzynę Piekarską, która walczy z chorobą onkologiczną, a w czwartek 18 czerwca zasłabła w Sejmie. Ostatecznie jej wizerunek usunięto.

Gozdyra do posła PiS: Postąpiliście niegodnie

To właśnie w jej sprawie postanowiła zabrać głos prowadząca program „Debata Gozdyry” dziennikarka. — Chciałabym powiedzieć, że postąpiliście państwo niegodnie, tworząc taką grafikę, w efekcie której pani posłance trzeba było udzielić pomocy medycznej – mówiła, kierując te słowa do posła Łukaszewicza. Dodała, że nie przedstawiono dowodów, które potwierdzałyby, że osoby umieszczone na grafice rzeczywiście korzystały z „saloniku VIP”.

Poseł Łukaszewicz bronił się stwierdzeniem, że opozycja ma „święty obowiązek patrzeć władzy na ręce”. Podkreślał też, że dyskusja nie powinna skupiać się na posłance Piekarskiej, ale na „patologicznym systemie”, który stworzyli jej koledzy z partii. — Macie święty obowiązek nie piętnować ludzi — trwała przy swoim stanowisku Gozdyra.

W tym samym programie Michał Pyrzyk z PSL i Bartosz Romowicz z Polski 2050 podkreślali, że nadużywanie koneksji przy zabiegach medycznych dotyczy całej polskiej klasy politycznej. W tym kontekście wymieniono szpital w Garwolinie, gdzie nieprawidłowości miałyby dotyczyć rzekomo polityków PiS. – Jaka jest skala problemu, to się dowiemy za kilkanaście dni, kiedy wejdzie centralny rejestr umów – zapowiadał Romowicz.

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