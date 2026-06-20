Nawrocki mówił o bólu. Otrzymał odpowiedź od byłego prezydenta Ukrainy

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. To konsekwencja nazwania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem „bohaterów UPA”.

Nawrocki odebrał Zełenskiemu odznaczenie. Mówił o bólu

W sobotę 20 czerwca na spotkaniu z mieszkańcami Grabówki w województwie śląskim Nawrocki tłumaczył swój gest. „Jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. Ten próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem prezydentowi Zełenskiemu Order Orła Białego” – podkreślał.

Nawrocki przekonywał, że prezydent każdego państwa „musi nieść na sobie odpowiedzialność za to co było, za to co jest dzisiaj i za to co będzie w przyszłości”. – Prezydent państwa odpowiada za przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Prezydent też jest od tego, aby mówić głosem tych, których już nie ma i którzy nie mogą przemawiać – dodawał.

Leonid Kuczma do Nawrockiego: Ból nie może oślepiać

Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma postanowił oddać swój order i skomentować słowa Karola Nawrockiego o bólu. „Ukraina nie podjęła walki z Rosją, która uzasadniała swoją inwazję roszczeniami historycznymi, po to, aby dziś inne państwa dyktowały nam naszą historię i decydowały, kogo mamy czcić” – zaznaczał.

Zwracał uwagę, że przeszłość nie może być ważniejsza od przyszłości. „Palący, ostry, ale fantomowy ból dawnej tragedii nie powinien oślepiać nas na tyle, byśmy nie dostrzegali realnego, obecnego zagrożenia ze strony imperialnej siły na Wschodzie – siły, która już wcześniej pozbawiała państwowości oba nasze narody i nie kryje zamiarów, by spróbować zrobić to ponownie” – podkreślał.

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