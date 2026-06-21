Poseł PiS o aferze Kacprzyka: To jest większy problem niż „ośmiorniczki”

Zdaniem Michała Wójcika sprawa lekarza Warszawskiego Szpitala Południowego Dawida Kacprzyka mocno zaboli Koalicję Obywatelską. Kacprzyk to radny tej formacji, który wywołał burzę nie tylko setkami godzin dyżurów, które przyniosły mu olbrzymie zarobki. Głośną sprawą stał się też rzekomy salonik VIP w publicznym szpitalu, w którym mieli gościć politycy KO.

Wójcik o najnowszej aferze KO: Tego nie było w polityce

– Na naszych oczach w ciągu trzech lat zbudowała się zupełnie nadzwyczajna kasta. Czyli tacy, którzy mają swoje saloniki VIP-owskie, tego nie było w polityce – stwierdzał Wójcik. Stwierdził, że Kacprzyk był „bardzo zaradnym młodzieńcem, który zarabiał miliony, a opowiadał mediom, jak to PiS jest strasznym ugrupowaniem”.

– Tu chodzi o stworzenie zupełnie nadzwyczajnej kasty, która ma mieć więcej praw niż reszta społeczeństwa. Jestem wyczulony na to, bo w mojej rodzinie doszło do takiej dramatycznej sytuacji, że moja teściowa zmarła na SOR-rze praktycznie rzecz biorąc, czekając wiele godzin – opowiadał poseł PiS.

– A słyszę o tym, że jest salonik specjalny, gdzie oni bezstresowo czekają na badanie przy kawce, ciasteczkach i oglądając telewizję. To jest większy problem niż „ośmiorniczki” moim zdaniem – oburzał się Wójcik.

Afera z „salonikiem VIP” w szpitalu. Wójcik ocenia

Poseł PiS wrócił uwagę, że od nagłośnienia tej afery politycy KO zaczęli unikać mediów w Sejmie. – Nigdy tak pustych korytarzy nie widziałem. Oni po prostu wiedzą, że to jest dla nich bardzo poważny problem. Zdrowie dotyczy wszystkich, ludzie idą na SOR i widzą, że to nie funkcjonuje tak jak powinno. Koalicja ostatecznie się z tego podniesie, natomiast uważam, że będzie tąpnięcie w sondażach – stwierdzał.

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