„Z Zandbergiem łączy mnie 95 proc. poglądów”. Czarzasty doczekał się odpowiedzi

Lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty w programie „Śniadanie Rymanowskiego” komentował aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie. – Skądś to się bierze, poza pazernością, władzą, przekupstwem, popieraniem kogoś, świadczeniem usług dla jakiejś grupy. To wszystko trzeba potępić – mówił.

Czarzasty chce współpracy z Zandbergiem

– Musi być odpowiedzialność karna, musi być odpowiedzialność polityczna i musi być odpowiedzialność urzędowa. I te trzy odpowiedzialności jeżeli się nie zdarzą, ludzie to wymuszą – dodawał, odnosząc się do pytań o przyszłość Rafała Trzaskowskiego.

Kiedy miał odnieść się do słów Adriana Zandberga o „ośmiornicy Kierwińskiego w Warszawie”, wybrał jeszcze bardziej dyplomatyczną odpowiedź. Stwierdził, że nie skomentuje wypowiedzi, by nie ucierpiała jego relacja z Zandbergiem.

– Chciałbym, żeby Lewica się konsolidowała i żeby w najbliższych wyborach razem poszła do wyborów – przyznał Czarzasty. Jak mówił, w trakcie kampanii wyborczej chciałby zaprosić do współpracy nie tylko Adriana Zandberga ale też Joannę Senyszyn.

– Z panem Zandbergiem łączy mnie 95 proc. poglądów. 5 proc. to jest różnica w podejściu do rządu. Ja uważam, że w tym rządzie Lewica przeprowadziła bardzo wiele ustaw, z których jesteśmy bardzo zadowoleni i jest to skuteczna Lewica – podsumował.

Zandberg o Czarzastym: Ma już koalicjanta

Do wywiadu Czarzastego odniósł się sam Adrian Zandberg. – Marszałek Czarzasty wybrał już koalicjanta i jest nim Donald Tusk. Zachęcam do konsekwencji – powiedział dziennikarzom Polsat News.

– To nie może być tak, że jak chodzi o stołki to jest się w rządzie, a jak się robi nieprzyjemnie, bo wychodzi jakaś afera, to zaczyna się rozglądać i udawać, że się w tym rządzie nie jest – dodawał.

– W Sejmie pana marszałka Czarzastego są mrożone projekty ustaw Partii Razem. Nowa Lewica od dawna, konsekwentnie głosuje przeciwko praktycznie wszystkim inicjatywom, które Partia Razem zgłasza. No więc bardzo grzecznie i równie konsekwentnie postępuje w ślad za Tuskiem – oceniał.

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