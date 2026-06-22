Odbudował parafię, przepłynął Wisłę i przeszedł Europę. Niezwykły polski kapłan

Poznałem go na początku drogi kapłańskiej we Włoszech. Był już doktorantem w Wiecznym Mieście. Dał się poznać jako człowiek konkretu i mocnych zasad. Znawca antropologii i teolog małżeństwa. W Rzymie, po lekturze artykułu o św. Joannie Beretcie Molli w tygodniku „Familia Christina”, stał się jej gorącym orędownikiem w Polsce. Przełożył z języka włoskiego na język polski kilka książek o niej, a sam napisał niejedną. Nakręcił film dokumentalny. Fascynacja włoską świętą w wielu środowiskach związanych ze służbą zdrowia wynikała ze sposobu, w jaki ta lekarka postrzegała swoich pacjentów. W pogadankach ze swoimi kolegami po fachu stała na stanowisku, że „tak jak kapłan może dotykać Jezusa – tak my medycy dotykamy Jezusa w ciałach naszych chorych – biednych, młodych, starych, dzieci”.

Litania dla każdego człowieka

Ks. dr Piotr Gąsior – bo to o nim mowa – ułożył Litanię do Najświętszej Myśli Pana naszego Jezusa Chrystusa. Litania jest jedną z literackich form modlitwy i wyraża wezwania skierowane do Boga lub do świętych. W tym przypadku wezwania skierowane są do Jezusa jako myśliciela wzywającego do umiejętności posługiwania się rozumem, gdyż złe to czasy kiedy sprawiedliwość i mądrość nabierają wody w usta. W czasach, w których żyjemy litanie to staje się wezwaniem do patrzenia na świat nie po ludzku lecz po Bożemu. Jest to więc litania skierowana do każdego człowieka, który szuka czegoś więcej niż tylko kasy, kariery i korzyści.

Dało się to zaobserwować, kiedy w pokorze odbudowywał zaniedbaną parafię w Zagórzu, by odchodząc z niej zostawić ją odrestaurowaną duchowo i materialnie dla swojego następcy. Jakże to współbrzmi z nauczaniem papieża Leona XIV wzywającego do doceniania dojrzałości i modlitwy mądrych księży.

Kolarz, kajakarz, pielgrzym

Ks. dr Piotr Gąsior jest nie tylko wziętym duszpasterzem i rekolekcjonistą, ale także sportowcem amatorem o silnej kondycji fizycznej. Najpierw został odznaczony przez sportowy dziennik „La Gazzetta dello Sport” za pokonanie na rowerze największej przełęczy górskiej Passo dello Stelvio na granicy włosko-szwajcarskiej. Podjąć się takiego wysiłku w epoce wygodnictwa graniczy wręcz z cudem. Następnie samodzielnie spłynął kajakiem Wisłę od źródła, aż do jej ujścia w Bałtyku. Pamiętam jak wyjaśniał, co znaczy wiosłować, a przecież sposób wiosłowania jest niezwykle istotny. Okazuje się, że nie należy wiosłować w taki sposób, żeby tylko ciągnąć wiosło jedną ręką. Otóż warto jednocześnie drugą ręką wiosło niejako wypychać przed siebie. Zwiększa się wówczas siłę wiosłowania, a zarazem nie obciąża nadmiernie jednego ramienia. W końcu ks. Gąsior w roku 2024 udał się jako pielgrzym pieszo z Krakowa do Santiago de Compostela, pokonując 3250 kilometrów w 95 dni. Nie małe osiągnięcie, rzadko spotykane, a jeśli spotykane to jedynie u zawodowych sportowców. Pójść pieszo przez Europę Zachodnią z plecakiem na ramionach, nie mając nawigacji, a jedynie kompas w ręce to wyczyn godny uznania i absolutnie nie do pozazdroszczenia. Taki stan rzeczy zachęca do myślenia nad stanem naszej kondycji duchowej i zdrowotnej. Chodzi więc o zachowanie równowagi między rozwojem duchowym i fizycznym.

Czytaj też:

Dobra wiadomość z Kościoła. Tacy księża naprawdę istnieją

Trudne czasy wydają silnych ludzi

Kiedy przeczytałem jego książkę „Wrócisz inny!”, uświadomiłem sobie, że wychowanie fizyczne jest bardzo ważne, gdyż w zdrowym ciele, zdrowy duch. Zresztą, jest to pokolenie, które wychowywane było w surowych i zdrowych warunkach, niczym piłkarze dbający o fizyczną tężyznę. Tak to już jest, że trudne czasy wydają silnych ludzi, silni ludzie dają dobre czasy, dobre czasy wydają słabych i upasionych ludzi, a słabi i upasieni ludzie tworzą trudne czasy. W tych niełatwych czasach, gdzie dokoła siebie mamy mnóstwo słabych ludzi, postawienie na duchową i fizyczną krzepę staje się wręcz obowiązkiem godnym promowania. W tym kontekście postawa ks. Piotra Gąsiora godna jest uwagi!

Czytaj też:

Pomyślałem: kolejny nawiedzony ksiądz. Bardzo się pomyliłemCzytaj też:

Znany ksiądz dostał pytanie o mszę. Stanowczo pouczył internautkę