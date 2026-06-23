To męskie hobby zbliża ojców i dzieci. Widziałem to na własne oczy

Detailing samochodowy kojarzy się z perfekcyjnie wypolerowanym lakierem, lśniącymi felgami i pasją do motoryzacji. Podczas największych targów branżowych w Polsce zobaczyłem jednak coś znacznie ważniejszego – dziesiątki ojców i dzieci budujących relacje poprzez wspólną pielęgnację auta.
Przejazd samochodem do pracy zajmuje mi około dziesięciu minut. Powrót, mniej więcej dwa razy tyle. Do pokonywania dłuższych tras wybieram samolot więc nie spędzam za kierownicą długich godzin. A jednak ten krótki moment, jest jedną z najprzyjemniejszych chwil w ciągu mojego dnia. Fotel zostawiam ustawiony w pozycji najbardziej dla mnie komfortowej i nawet zaufany pan Tomek z salonu wie, że nie można tego zmieniać podczas serwisowania. Kiedy wsiadam do samochodu o szóstej nad ranem, wszystko jest w odpowiednim porządku, czyli dokładnie tak jak zostawiłem poprzedniego wieczora. Silnik jest już rozgrzany, jeszcze tylko dwa wdechy zapachu świeżej skóry i mogę ruszać.
Auto jako bezpieczna przestrzeń
Źródło: Wprost
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