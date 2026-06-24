Czerwona kartka za zasłonięcie ust. Nowy przepis FIFA budzi kontrowersje

Nowe przepisy FIFA dotyczące zachowania piłkarzy na boisku wywołują coraz większe kontrowersje. Jednym z najbardziej dyskutowanych przykładów jest możliwość ukarania zawodnika czerwoną kartką za zasłonięcie ust, co zdaniem wielu ekspertów pokazuje, jak daleko zaszła regulacja emocji w piłce nożnej.

Poziom piłkarski tegorocznych mistrzostw ogół specjalistów uważa za dobry. Jednak oglądanie widowisk trwale popsutych cieszy coraz mniej. Parafrazując klasyka: piłka nożna to 22 facetów biegających po boisku, a na koniec wygrywa VAR. Ostatni wspólny wyczyn FIFA i demona głupoty ludzkiej przyćmił poprzednie: czerwona kartka za zasłonięcie przez piłkarza ust. Własnych! Co piłkarz miał na myśli