Polska przestała być potrzebna Ukrainie i Zełenskiemu? „To są te wątpliwości, które wszyscy mamy”

Barbara Nowacka została zapytana w TVN24, czy Polska przestała być potrzebna Ukrainie i Wołodymyrowi Zełenskiego. Chodzi o decyzję ukraińskiego prezydenta ws. nadania jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA i odebrania mu przez to Orderu Orła Białego przez Karola Nawrockiego. – No właśnie to są te wątpliwości, które wszyscy mamy – skomentowała minister edukacji narodowej.

– Zelenski, działając po to, aby zdobyć poklask u siebie, uśmiech do nacjonalistów, miał pełną świadomość, że Polska nie zostawi tak tego tematu, że dla Polski prawda historyczna jest bardzo ważna. Być może to jest też jego krok, żeby otworzyć sobie drogę na wszystkie inne możliwe kontrakty. Polska bardzo dużo zainwestowała społecznie, politycznie, gospodarczo i militarnie w pomoc Ukrainie – kontynuowała Nowacka.

Wołodymyr Zełenski bez Orderu Orła Białego. Szefowa MEN oceniła decyzję Karola Nawrockiego

Szefowa MEN zwróciła uwagę, że przez decyzję Nawrockiego Polska znalazła się na ustach całego świata. Nowacka oceniła, że polski prezydent „miał inne możliwości i niekoniecznie musiała to być wojna na symbole”. – Powiedział za ostro, ale już potem nie miał wyjścia – stwierdziła minister edukacji narodowej. Nowacka zarzuciła z kolei Zełenskiemu, że nie był zainteresowany rozwiązaniem tej sprawy.

– Czy to ten, czy inny prezydent, to budowanie dobrych relacji jest ważne, dlatego szkoła jest ważna, dlatego ważne jest walczenie z tym hejtem, który wylewa się na Ukrainki, Ukraińców, którzy w Polsce mieszkają, pracują, płacą podatki i niektórzy realnie są częścią naszego społeczeństwa. Ich trzeba wspierać, a to, że Zełenski ma jakąś swoją wizję polityki, to Polska też musi myśleć o swoich interesach – podsumowała szefowa MEN.

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