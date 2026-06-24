Kaczyński grzmi w sprawie Szpitala Południowego. „Łajdactwo, patologia!”

Jarosław Kaczyński odniósł się do nowych informacji, dotyczących nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym. We wtorek 23 czerwca w Kanale Zero dr Emil Jędrzejewski zarzucił Dawidowi Kacprzykowi z KO, że swoją niekompetencją doprowadził do śmierci pacjentów w tej placówce.

Kaczyński o aferze w Szpitalu Południowym: Łajdactwo, patologia

„Wydawało się, że gorzej już być nie może: fikcyjne zatrudnienie, wyprowadzanie pieniędzy z kasy szpitala, saloniki VIP, a teraz fałszowanie dokumentacji medycznej i zgony pacjentów... Powiedzieć, że to łajdactwo, to jakby nic nie powiedzieć! Patologia!” – pisał Kaczyński na swoim koncie na X.

„Myślicie, że prokuratura Żurka to wyjaśni?! Nic z tych rzeczy” – podkreślał polityk, atakując ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Wezwał do utworzenia „niezależnej Komisji Zaufania Publicznego”, która miałaby dogłębnie wyjaśnić to, „co dzieje się w warszawskich szpitalach”.

Kaczyński zaproponował, by składał się ona m.in. z prawników, lekarzy, ekspertów, przedstawicieli organizacji społecznych oraz osób zaufania publicznego. „To nie tylko kwestia poznania prawdy, ale także bezpieczeństwa pacjentów w przyszłości” – zwracał uwagę.

Sondaż. Kto odpowiada za aferę w szpitalu?

Sondaż United Surveys by IBRiS dla WP pokazuje, że Polacy nie są zgodni, kto powinien ponieść odpowiedzialność za aferę w Warszawskim Szpitalu Południowym. Najwięcej badanych wskazuje same władze szpitala – tak uważa 36 proc. respondentów. Niewiele mniej, bo 33,4 proc., obarcza odpowiedzialnością cały rząd Donalda Tuska.

Znacznie rzadziej ankietowani wskazują władze Warszawy – 17,4 proc. Jeszcze mniej osób obciąża bezpośrednio minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę – 3,4 proc. – lub lokalne struktury Koalicji Obywatelskiej – 2,7 proc. 7,1 proc. badanych nie ma zdania.

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