Zajączkowska-Hernik ruszyła z nowym projektem. Padły słowa o Mentzenie

Ewa Zajączkowska-Hernik w Radiu Zet wyjaśniła, że nie jest członkiem Nowej Nadziei. Europosłanka nie zgadza się z władzami partii Sławomira Mentzena, które uznały, że złamała statut ugrupowania, przez co została wykreślona. Przekonywała, że w regulaminie nie ma słowa o grupie politycznej w Parlamencie Europejskim. – Co nie jest zakazane, jest dozwolone – zaznaczyła Zajączkowska-Hernik. Polityk opuściła szeregi Europy Suwerennych Narodów na rzecz Patriotów dla Europy.

Tłumaczyła, że to właśnie w tej grupie chciała być od początku dołączenia do PE, ale pierwotnie zdecydowała inaczej z uwagi na lojalność wobec szefa Nowej Nadziei i tej ugrupowania. Zajączkowska-Hernik zmieniła grupę, bo pojawiła się taka okazja i uznała to za korzystne do dalszego rozwoju politycznego i czerpania doświadczenia od największych polityków. Europosłanka mówiła również, nie wie, dlaczego pod koniec 2025 r. przestała być szefową podwarszawskich struktur Nowej Nadziei.

Menzen zazdrosny o popularność w sieci Zajączkowskiej-Hernik? Europosłanka komentuje

– To była decyzja, która zapadła odgórnie. Lojalnie się do niej dostosowałam – skomentowała Zajączkowska-Hernik. Polityk odniosła się także do głosów, że Metnzen jest zazdrosny o jej popularność w sieci. – Nie mamy powodu do tego, żeby być o siebie zazdrosnymi. Działamy wspólnie dla dobra i rozwoju Konfederacji – stwierdziła Zajączkowska-Hernik. Europosłanka wspomniała też o szczegółach swojego stowarzyszenia o nazwie Ruch Biało-Czerwoni.

– Jest wyjściem naprzeciw ludziom, którzy zjednoczyli się wokół mnie w trakcie mojej działalności w Parlamencie Europejskim – powiedziała Zajączkowska-Hernik. Polityk po dostaniu się do PE założyła „drużynę Ewy”, w której jest cztery tys. osób. Oddały się one w gotowości do dyspozycji europosłanki i zadeklarowały współpracę i wsparcie. Zajączkowska-Hernik zapewniła, że nie ma planów, aby stowarzyszenie przerodziło się partię polityczną.

Lawina zgłoszeń po starcie stowarzyszenia europosłanki Konfederacji. „Bardzo budujące”

– To wynika z tego, że właśnie te cztery tysiące osób oczekiwało ode mnie ustrukturyzowania tego, co się zrodziło wokół mnie i chcą działać w konkretnej strukturze, więc ja dałam ludziom możliwość i szyld do tego, żeby realizowali różne akcje – podkreśliła polityk. Finansowanie konkretnych akcji pomocowych ma wynikać ze wsparcia. Stowarzyszenie wystartowało o godz. 12 i na razie zgłosiło się do niego kilkaset osób. – Bardzo budujące – zakończyła.

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