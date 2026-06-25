Sasin grzmi w Radiu Republika. „Moralna zgnilizna, obrzydlistwo”

Jacek Sasin zgadza się ze swoimi kolegami z partii, że jedynym sposobem na wyjaśnienie sytuacji w Warszawskim Szpitalu Południowym jest powołanie niezależnej Komisji Zaufania Publicznego. Rozmawiający z nim dziennikarz Radia Republika poprosił o wyjaśnienie, co kryje się pod tą nazwą.

Sasin o aferze w Szpitalu Południowym. Chce komisji

Polityk PiS stwierdził, że chodzi o rozwiązanie podobne do Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, czyli tzw. Komisję Weryfikacyjną. Mowa o organie administracji publicznej z 2017 roku, który podejmował sprawy dotyczące postępowań przy decyzjach reprywatyzacyjnych, odnoszących się do nieruchomości w Warszawie.

W tym miejscu Jacek Sasin zwrócił uwagę na fakt, że tamta afera również dotyczyła środowiska warszawskiej Platformy Obywatelskiej (dziś Koalicja Obywatelska). Stwierdził jednocześnie, że obecna władza „niczego tutaj nie wyjaśni, nie jest tym zainteresowana”.

– Warszawą od 2006 roku rządzi KO, mamy 20 lat układu KO w Warszawie, który jest bezkarny, chroniony przez aparat państwa – podkreślał. – Obserwujemy atak na świadka, nie ma tu żadnej woli wyjaśnienia sprawy – mówił dalej, wyliczając ośrodki władzy i mediów, które próbują zdyskredytować doktora Emila Jędrzejewskiego, sygnalistę ze Szpitala Południowego.

Sasin o zgniliźnie moralnej

– Moralna zgnilizna, obrzydlistwo – podsumował całą aferę Jacek Sasin. – Ekipa tak przeżarta patologiami to zagrożenie dla Polaków – mówił dalej, mając na myśli Koalicję Obywatelską.

– Warszawa to jeden wielki układ przestępczo-biznesowy – stwierdzał dalej i proponował rozwiązanie. Jego zdaniem „trzeba odebrać szpitale samorządom”. – To nie jest afera systemu ochrony zdrowia, ani afera lekarzy – podkreślał. – To jest afera KO, działaczy KO – mówił.

Czytaj też:

Afera wokół Szpitala Południowego. Ekspert: To kryzys prezydenta Warszawy i struktur KOCzytaj też:

Trzaskowski do dymisji? Czarne chmury nad prezydentem Warszawy. Sondaż dla „Wprost”