Lekarze chcą zeznawać. Szef NIL wylicza: Zaniedbania, brak nadzoru, kompetencji

W piątek 26 czerwca prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski udzielił wywiadu stacji RMF24. Głównym tematem rozmowy była oczywiście afera w Szpitalu Południowym i nieprawidłowości, które miały rzekomo doprowadzić do zgonów pacjentów.

Afera w Szpitalu Południowym. „Zgłaszają się lekarze”

– Zgłaszają się lekarze ze Szpitala Południowego, którzy chcą zeznawać w sprawie przed naszym rzecznikiem. Chcą mówić o tych nieprawidłowościach, które widzieli – zapewniał Jankowski. Dopytywany, wspomniał o „co najmniej sześciu lekarzy, a może i siedmiu”.

Szef NIL podkreślił przy tym, że rozmawiający z nim lekarze nie mówili akurat o najpoważniejszych oskarżeniach, dotyczących śmierci pacjentów na SOR. – Mówią o niedostatku nadzoru, o braku kompetencji, o wykonywaniu procedur ponad swoje możliwości i o pewnych zaniedbaniach, na które zwracano uwagę bez efektu – wyliczał.

Wspomniał też o atmosferze strachu, panującej w szpitalu. – Mówią bardzo dużo o pewnej kulturze zamiatania pod dywan. Bali się mówić wcześniej, bo groziłoby im być może zwolnienie – przyznał.

Jankowski: Odebranie uprawnień lekarzowi to opcja atomowa

– To już są patologie, które mówią o tym, że zabrakło tam bezpieczników proceduralnych – zauważał Jankowski. – Lekarze, którzy widzą te nieprawidłowości, będą przez nas również proszeni o to, żeby prokuraturze te informacje przekazać – mówił.

Rozmówca radia RMF24 poruszył też temat ewentualnych konsekwencji wobec Dawida Kacprzyka, który kierowała pracami szpitala. – Odebranie uprawnień to jest opcja atomowa, jeżeli chodzi o lekarza, bo to jest śmierć zawodowa całkowita – stwierdzał.

– Jeżeli te zarzuty by się potwierdziły (...), to myślę, że ta kara jest absolutnie adekwatna. Jeżeli lekarz w sposób celowy naraża zdrowie i życie swojego pacjenta (...), czarne owce musimy z zawodu eliminować – podsumował Jankowski.

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