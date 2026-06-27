10 lat po Brexicie. Rozwód z UE to dla Brytyjczyków nie tylko pasmo samych klęsk

Jak szybko to zleciało – chciałoby się powiedzieć z okazji 10-lecia gigantycznej ekstrawagancji w angielskim stylu, jaką było porzucenie Unii Europejskiej. Brexit ciągle funkcjonuje bowiem jako nowy fenomen, którego skutki nie są jeszcze w pełni znane. To, że w rocznicę referendum, które zdecydowało o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii upadł rząd Keira Starmera, sugeruje, że brexit ściągnął na Wyspy same nieszczęścia: odcięcie od wspólnego europejskiego rynku spowolniło gospodarkę, odzyskanie kontroli nad polityką migracyjną doprowadziło do lawinowego wzrostu migracji spoza UE, a polityczne elity zostały sparaliżowane niemożnością uporania się ze skutkami swoim ekscentrycznych rozwodowych decyzji.

Wszystkie te elementy skrupulatnie omawia najnowszy raport Instytutu Sobieskiego zatytułowany „Skurczone mocarstwo”, opublikowany właśnie z okazji 10-lecia brexitowego referendum. Wynika z niego jasno, że Wielka Brytania ponosi wymierne i wcale niemałe koszty opuszczenia Unii. Widać jednak z niego wyraźnie, że bilans brytyjskich strat nie jest wcale taki jednoznaczny, jeśli weźmiemy pod uwagę, że poza brexitem Wyspom – ale także całej Europie – przydarzyły się kolejno: pandemia, wojna przeciw Ukrainie i kryzys naftowy wywołany wojną w Zatoce Perskiej.

Wynika z tego zaskakująca pewnie dla zagorzałych antybrexitowców konstatacja, że z wyzwaniami nowej epoki działający samotnie Brytyjczycy poradzili sobie miejscami nie gorzej niż wspólnota kontynentalna.

Za krótko, by odtrąbić fiasko

W 10 lat po referendum brexitowym widać wyraźnie, że Wielką Brytanię najbardziej zabolała utrata dostępu do wspólnego europejskiego rynku. Fundusze unijne miały w przypadku kraju o gospodarce tego formatu co brytyjska znacznie mniejsze znaczenie.

PKB na głowę mieszkańca po 10 latach od referendum brexitowego jest szacunkowo od 6 do 8 proc. niższe niż mogłoby być, gdyby referendum nie było, a trendy makroekonomiczne z tamtych czasów by się utrzymały. Podobnie jest z innymi wskaźnikami: poziom zatrudnienia i płace także skurczyły się o 4 proc.

Kiedy jednak poskrobać głębiej, z raportu Instytutu Sobieskiego można wyciągnąć także bardziej krzepiące dla Brytyjczyków wnioski.