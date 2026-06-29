Kosiniak-Kamysz: Zełenski zobaczył interes polityczny w budowaniu sporu historycznego z Polską

Na samym początku rozmowy minister Kosiniak-Kamysz odniósł się do podpisanej tego samego dnia umowy na zakup szwedzkich okrętów podwodnych. – Dokonaliśmy wyboru po 30 latach, to jest wielki sukces, że Polska kupuje okręty podwodne – mówił. – To jest wielki dzień dla Marynarki Wojennej, żaden rząd, żaden prezydent, żaden minister obrony do tej pory nie doprowadził do finału, chociaż wszyscy to obiecali – zauważał.

Kosiniak-Kamysz: Dlaczego Ukraina nie dostanie MiG-ów

Kolejne tematy były już trudniejsze. Szef MON musiał odpowiedzieć między innymi na pytanie o brak Migów dla Ukrainy. – Ja zaproponowałem bardzo jasne, myślę że bardzo też partnerskie podejście: MiG-i za drony. Ukraińcy na początku przyjęli to i nie zrealizowali, więc nie ma MiG-ów dla Ukrainy, bo nie ma dronów czy zdolności dronowych dla Polski – tłumaczył.

Odgryzł się też politykom PiS-u, krytykującym rząd. – Ja nie będę po nich skakał w tej sprawie, bo jestem od tego daleki. Oni nie pamiętają, ile sprzętu wojskowego przekazali, dzisiaj starają się to ukryć. Zrobili dobrze. Powiem więcej, zrobiłbym tak samo. Zrobili dobrze i była Ukraina wtedy w dużo trudniejszym momencie – podkreślał.

W końcu wicepremier odniósł się do niezrozumiałych zachować prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, zaogniającego ostatnio polsko-ukraińskie relacje. – Wydaje mi się, że prezydent Zełenski gra bardzo na siebie w wewnętrznej polityce. On zobaczył interes polityczny w budowaniu sporu historycznego z Polską, jest to tragiczne, bo ta spirala decyzji (...) powoduje, że może prezydent Zełenski zyskiwać popularność, ale tracą oba państwa – oceniał.

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