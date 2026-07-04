Tragedia w Niemczech to ostrzeżenie także dla Polski. Najważniejsze pytanie

Pięć osób zginęło w strzelaninie w niemieckim Stade. Policja szuka odpowiedzi na pytanie, dlaczego doszło do tragedii. Ale równie ważne jest inne pytanie: czy można było jej zapobiec? Współczesne bezpieczeństwo nie zaczyna się w chwili oddania pierwszego strzału. Zaczyna się znacznie wcześniej – od dostrzegania sygnałów ostrzegawczych i wyciągania wniosków, zanim dojdzie do tragedii.
Kolejna strzelanina. Kolejne ofiary. Kolejny dzień, w którym europejskie media pokazują policyjne kordony, śmigłowce nad miastem i dramat rodzin czekających na informacje o swoich bliskich. Tym razem tragedia wydarzyła się w niemieckim Stade. Pięć osób straciło życie. Policja zatrzymała podejrzanego, ale motywy jego działania nadal pozostają przedmiotem śledztwa.
I właśnie dlatego z ocenami trzeba zachować ostrożność.
Źródło: Wprost
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