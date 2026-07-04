Tragedia w Niemczech to ostrzeżenie także dla Polski. Najważniejsze pytanie

Kolejna strzelanina. Kolejne ofiary. Kolejny dzień, w którym europejskie media pokazują policyjne kordony, śmigłowce nad miastem i dramat rodzin czekających na informacje o swoich bliskich. Tym razem tragedia wydarzyła się w niemieckim Stade. Pięć osób straciło życie. Policja zatrzymała podejrzanego, ale motywy jego działania nadal pozostają przedmiotem śledztwa.

I właśnie dlatego z ocenami trzeba zachować ostrożność.