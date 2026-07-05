Mężczyźni uciekają od kobiet. AI daje im to, czego nie daje terapia

Mężczyźni od lat unikają prostych narzędzi, które mogłyby pomóc im w leczeniu zaburzeń seksualnych. Seksuolodzy dobrze znają ten opór. Tymczasem lalki wyposażone w sztuczną inteligencję mogą okazać się znacznie łatwiejsze do zaakceptowania. Nie dlatego, że są lepsze od terapii. Dlatego, że eliminują największy męski lęk – strach przed oceną i odrzuceniem.
Sztuczną pochwę zalecam w gabinecie do treningu masturbacyjnego w dwóch przypadkach: gdy mężczyzna nie potrafi ejakulować w pochwie oraz gdy zmaga się z problemami z wytryskiem. Ten prosty przedmiot pomaga w desensybilizacji (odwrażliwieniu) mężczyzny przyzwyczajonego do uchwytu własnej dłoni – owego „idiosynkratycznego stylu” (technika, której nie odtworzy ręka, usta czy pochwa partnerki) – często powiązanego właśnie z opóźnionym wytryskiem. Trening działa, jeśli mężczyzna faktycznie przestrzega protokołu i używa urządzenia. I tutaj właśnie pojawia się problem.
Opór pacjenta
Źródło: Wprost
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