Morawiecki ujawnił reakcję Kaczyńskiego ws. stowarzyszenia. „Nie był jakoś nadmiernie szczęśliwy”

Mateusz Morawiecki rozmawiał z Żurnalistą na temat swojego stowarzyszenia w kontekście dwóch czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Nie krył, że zwłaszcza Jarosław Kaczyński zareagował negatywnie na ten projekt.

Morawiecki: Kaczyński nie był jakoś nadmiernie szczęśliwy

Były premier zaczął od podkreślenia, że dla wielu wyborców Konfederacji to PiS jest tak zwaną partią drugiego wyboru. Dlatego też uważa, że jego Stowarzyszenie Rozwój Plus jest dobrym pomysłem, bo może pozbawić Koalicje Obywatelską cennych głosów w najbliższych wyborach. – W związku z tym ta strategia, jeśli Konfederacja Grzegorza Brauna spadnie poniżej 4 proc., poniżej 3proc., a Konfederacja Bosaka i Mentzena spadnie poniżej 7, 8%, no to będzie to udany manewr polityczny – przekonywał.

Polityk przyznał, że prezes jego partii „nie był jakoś nadmiernie szczęśliwy” z faktu założenia nowego stowarzyszenia na prawicy. Potwierdził, że odbyło się spotkanie, poświęcone temu zagadnieniu. – Było na pewno takie o charakterze głębokiego sporu w niektórych sprawach, ale też bardzo sympatyczne w wielu innych tematach. Prezes jest ciekawym interlokutorem, można sobie porozmawiać z nim na różne tematy. Bardzo lubię te rozmowy – podkreślał.

– Natomiast, tak jak powiedziałem, mojej podmiotowości i podczas tej siedmiogodzinnej rozmowy i później nie oddałem i na pewno jej nie oddam. Będę jej bronił jak niepodległości, ponieważ uważam, że poszerzam w ten sposób nasz republikański namiot, nasz propaństwowy, patriotyczny namiot i będę o to walczył na najróżniejsze sposoby – zaznaczał.

– Tak, prezes nie był szczęśliwy z tego powodu, ale polityka jest sztuką realizacji tego, co jest możliwe i wyrąbywania sobie skutecznego działania, w tym w tym trudnym środowisku, w którym działamy – podsumował.

Morawiecki o Dudzie

Mateusz Morawiecki odniósł się też do możliwości wciągnięcia w swój projekt byłego prezydenta Andrzeja Dudy. – Nie rozmawiałem z panem prezydentem o tym, ale dostrzegam wiele wspólnych pól oddziaływania na środowiska patriotyczne razem z panem prezydentem Andrzejem Dudą – mówił.

– Pan prezydent właśnie potrafił posługiwać się takim językiem, który zapewniał mu popularność w około 50 procentach. A bywały czasy, że dużo więcej, społeczeństwa polskiego. Czyż to nie jest droga do odbudowy wiarygodności, odbudowy, zaufania w społeczeństwie polskim? Mówić takim językiem, aby przynajmniej 55 proc. Polaków zabrzmiała jakaś pozytywna struna, jakiś dźwięk odezwał się w ich duszy, który który powie tak, rzeczywiście ten facet ma rację – zwracał uwagę.

– Ale w sumie rzeczywiście to, co powiedział, to niegłupie podejście i sądzę, że pan prezydent Duda będzie doceniany przez wielu Polaków coraz bardziej wraz z upływem kolejnych miesięcy, kolejnych kwartałów, kolejnych lat. Zresztą zauważam coś takiego względem mojej skromnej osoby – dodawał Morawiecki.

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