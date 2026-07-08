Generał wskazuje potężny błąd rządu ws. pomocy dla Ukrainy. „Nie ma nic wspanialszego dla Rosjan”

Gen. Roman Polko w Radiu Zet odniósł się do sporu dotyczącego sprzętu przekazywanego Ukrainie przez Polskę. Szczegóły donacji obecnego i poprzedniego rządu ujawnił minister obrony narodowej. – Na Kremlu się cieszą, ponieważ jest realizowana doktryna wojny buntowniczej, polegającej na budowaniu konfliktu i eskalowaniu. I ten konflikt eskaluje – zaczął na wstępie były szef BBN.

Minister obrony narodowej ujawnił donacje dla Ukrainy. Gen. Roman Polko grzmi

– Polska zamiast działać rzeczywiście razem z wszystkimi partnerami, chociażby z Ukrainą w imię własnego bezpieczeństwa, no w tej chwili prowadzi wewnętrzną walkę, właściwie nie wiadomo o co, bo nawet komunikat Władysława Kosiniaka-Kamysza jest sprzeczny sam sobie – dodał gen. Polko. Jak wyjaśnił z jednej strony mówi on, że to bardzo dobrze, że pomagamy Ukrainie, a potem zwraca uwagę, że rząd KO wspiera mniej niż PiS, bo przeznaczył 10 proc. wobec 90 proc., co ma być lepsze.

– Każdy pocisk przekazany Ukrainie zwalcza i zmniejsza potencjał bojowy Rosji i daje nam bezpieczeństwo – tłumaczył były dowódca GROM. Zdaniem gen. Polko „my naprawdę musimy zrozumieć, że nie możemy patrzeć na kwestie bezpieczeństwa z perspektywy czubka własnego nosa, bo my najwięcej wydajemy w PKB, co też jest nieprawdą”. Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowej ocenił również, czy Rosjanie wcześniej nie wiedzieli, jaki sprzęt Polska przekazuje Ukrainie.

Były szef BBN o „podarku dla służb rosyjskich”

Gen. Polko zaznaczył, że była świadomość transportu uzbrojenia przez Rzeszów – Jasionkę. Inną poruszoną kwestią są apele MON do obywateli, aby z jednej strony nie pokazywać zdjęć, a z drugiej samemu ujawniać dane i liczby. Były dowódca GROM stwierdził, że „nawet jeżeli jakieś informacje do Rosji docierają z białego wywiadu czy przez szpiegów, to nie ma nic wspanialszego, jeżeli chodzi o podarek dla służb rosyjskich, niż oficjalne potwierdzenie czynników rządowych”.

Dzięki danym o sprzęcie, jego liczbie, czy zapłaconej kwocie „Rosjanie są w stanie przeanalizować, jakie stany magazynowe dotyczące uzbrojenia ma Polska i Ukraina wraz z deficytami oraz czego naprawdę szukają”. – Nie powinniśmy działać w tym kierunku, czyli dopuszczać do tego, żeby takie wzajemne okładanie się partyjne powodowało ujawnianie kolejnych tajemnic wojskowych – podsumował gen. Polko.

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