Centrum ESA powstanie w Warszawie. Sukces stolicy, porażka regionów

Nowe centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Warszawie. Placówka ma zajmować się między innymi bezpieczeństwem kosmicznym, odpornością państw, analizą danych satelitarnych i reagowaniem na sytuacje kryzysowe.

To ważna decyzja dla Polski. Oznacza większą obecność naszego kraju w europejskim sektorze kosmicznym, szansę na nowe projekty oraz zamówienia dla firm technologicznych.

Warszawa ma więc powody do zadowolenia.

Stolica miała mocne karty

Wybór Warszawy trudno uznać za zaskoczenie. W stolicy działają instytuty badawcze, uczelnie techniczne, firmy z branży kosmicznej i obronnej. Są tam ministerstwa, wojsko, ambasady i najważniejsze urzędy odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa.

Do tego dochodzą dobre połączenia lotnicze i duży rynek pracy dla zagranicznych specjalistów.

Na razie nie wiadomo, w której części Warszawy powstanie centrum ESA. Rząd i agencja ogłosiły wybór miasta, ale nie wskazały jeszcze konkretnego adresu, budynku ani dzielnicy. Przed rozstrzygnięciem analizowano kilka lokalizacji na terenie Warszawy i jej obszaru metropolitalnego. Wśród podmiotów oferujących swoje zaplecze znalazło się między innymi Narodowe Centrum Badań Jądrowych w podwarszawskim Świerku, jednak nie potwierdzono, że to właśnie tam rozpocznie działalność nowa placówka.

Warszawa była kandydatem bezpiecznym. Miała zaplecze i potrafiła je pokazać.

Regiony przegrały nie tylko z Warszawą

O centrum zabiegały także inne duże miasta, między innymi Katowice, Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań i Gdańsk.

Każde z nich miało swoje atuty. Śląsk mógł łączyć inwestycję z transformacją przemysłową. Kraków i Wrocław mają silne uczelnie i sektor nowych technologii. Gdańsk, Poznań i Łódź również posiadają kadry, firmy i infrastrukturę.

Mimo to nie udało im się przekonać decydentów.

To nie jest wyłącznie sukces Warszawy. To również porażka polityków z innych regionów.

Nie zbudowali wystarczająco silnego poparcia. Nie przebili się z przekazem, że ważna instytucja państwowa lub międzynarodowa nie musi po raz kolejny trafić do stolicy. Nie wywalczyli też jasnej gwarancji, że część laboratoriów, zadań lub inwestycji zostanie ulokowana poza Warszawą.

W walce o takie projekty nie wystarczą konferencje, listy poparcia i zdjęcia samorządowców. Potrzebne są miesiące lobbingu, współpraca ponad podziałami i wspólny nacisk posłów, senatorów, władz województwa, uczelni oraz przedsiębiorców. Efekt pokazuje, że tego zabrakło albo działania okazały się nieskuteczne.

Kolejna ważna instytucja trafia do stolicy

Decyzja w sprawie ESA jest częścią większego problemu.

Warszawa już skupia administrację centralną, centrale dużych firm, instytucje finansowe, media i wiele najlepiej płatnych miejsc pracy. Każda kolejna ważna placówka jeszcze bardziej wzmacnia jej przewagę. Za instytucją przychodzą ludzie, pieniądze, firmy, kontrakty i inwestycje.

W ten sposób gospodarka rozwija się coraz mocniej wokół jednego miasta. Oczywiście nie każdą instytucję trzeba na siłę wyprowadzać ze stolicy. Warszawa często ma najlepsze zaplecze. Państwo powinno jednak pytać nie tylko o to, gdzie najłatwiej ulokować inwestycję, ale również gdzie przyniesie ona największą zmianę.

Na Śląsku centrum ESA mogłoby pomóc w przechodzeniu od górnictwa i ciężkiego przemysłu do robotyki, automatyki i nowych technologii. W Łodzi mogłoby wzmocnić proces budowy nowej gospodarczej tożsamości miasta. W innych metropoliach mogłoby stworzyć kolejny krajowy ośrodek technologiczny.

Warszawa takiego impulsu potrzebuje najmniej.

Gdzie jest równomierny rozwój Polski?

Politycy wszystkich partii chętnie mówią o zrównoważonym rozwoju kraju. Zapewniają, że Polska nie kończy się na Warszawie i że regiony powinny otrzymywać więcej inwestycji.

Przy konkretnych decyzjach te hasła często przegrywają jednak z centralizacją. Najważniejsze urzędy, instytucje i nowe projekty trafiają do stolicy, bo tam już istnieje odpowiednie zaplecze. A ponieważ trafiają tam kolejne inwestycje, przewaga Warszawy jeszcze bardziej rośnie.

Powstaje zamknięte koło. Regiony mają mniejsze szanse, ponieważ są słabsze. Pozostają słabsze, ponieważ najważniejsze inwestycje nadal omijają je na rzecz stolicy.

Czytaj też:

Wojna o kosmos już trwa. Ważne ostrzeżenie dla Polski Czytaj też:

Polak rzucił pracę w OpenAI i stworzył biznes wart 4 mld dolarów. „Chcę otworzyć biuro w Polsce”