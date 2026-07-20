Po finale mundialu posłanka wstawiła zdjęcie z martwymi rybami. W sieci zawrzało

Hiszpania mierzyła się w niedzielę z Argentyną w finale Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2026. Wydarzenie to przyciągnęło uwagę całego świata, wykraczając szeroko poza grupę zagorzałych fanów futbolu. Swoje wsparcie dla obu drużyn deklarowali m.in. politycy. W oryginalny sposób postanowiła zrobić to na przykład posłanka Izabela Bodnar z Unii Centrum.

Bodnar kibicowała Hiszpanom. Wywołała falę krytyki

Polityk, która do niedawna należała jeszcze do Polski 2050 Szymona Hołowni, zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie ze swojego urlopu. „Życzę dzisiaj Hiszpanom takich sukcesów, jak na połowie tuńczyka podczas naszych hiszpańskich wakacji! Viva España!” – napisała, dodając emoji hiszpańskiej flagi i piłki nożnej, by nikt nie miał wątpliwości, do czego nawiązuje.

Pytania mimo wszystko się pojawiły. „Pani poseł, proste pytanie: jak bardzo trzeba nie mieć stylu/empatii, by zrobić sobie takie zdjęcie, a następnie je opublikować?” – interesowała się dziennikarka Agnieszka Gozdyra. Wyraźnie nie spodobała jej się fotografia, na której Bodnar trzyma stopy na gigantycznym tuńczyku.

„Czym to zdjęcie się różni od zdjęcia z upolowaną sarną i co na to Mikołaj Dorożała? Nie ma już Pani na czym nóg opierać?” – pytała Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy, przywołując nazwisko wiceministra klimatu i środowiska. „Zdecydowanie bogaci w Polsce płacą za niskie podatki” – zauważył lewicowy aktywista Jan Śpiewak, odnosząc się do sposobu wypoczywania posłanki.

Poseł PiS o zdjęciu Bodnar: Opozycja dziękuje

Krytycznie estetykę zdjęcia ocenił też redaktor naczelny portalu więź.pl Bartosz Bartosik. „Muszę to mieć u siebie. Co to jest za agentka, to niewiarygodne. Martwe zwierzęta, luksusowe wakacje, różowa sukienka, posłanka. Polska Rzeczpospolita Cwaniaków, odc. 2137” – podsumował.

Swój komentarz zamieścił również jeden z posłów PiS. „Tylko kliknąłem w komentarze i miałem napisać co na to Agnieszka Gozdyra? A tu proszę. Nie zawiodłem się. A ja wręcz przeciwnie. Wrzuca Pani jak najwięcej tych fotek. Jagodno i Wilanów pewnie już zagotowane. Dziękuję w imieniu opozycji” – pisał Dariusz Stefaniuk.

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