Tekst Rokity dla „Sieci” zablokowany. Paniczna reakcja tygodnika na materiał o PiS

Tekst Jana Rokity na temat PiS i Przemysława Czarnka zamiast w „Sieciach” został opublikowany na portalu „Rzeczpospolitej”. Znajdziemy w nim obszerną analizę ostatnich wypowiedzi kandydata PiS na premiera. Całość zaczyna się jednak od przypomnienia, że to sam prezes PiS oskarżył wybranego przez siebie lidera o działalność godzącą w „polską rację stanu i polskie bezpieczeństwo”.

Tekst, który zablokowały „Sieci”. Rokita podkreśla słowa Czarnka

Autor artykułu przypomniał, że Jarosław Kaczyński sednem swojej polityki uczynił „pilnowanie interesu i suwerenności państwa” i wielokrotnie formułował na tej podstawie zarzuty wobec politycznych oponentów. Tymczasem to jego podopieczny zapowiadał, że jako przyszły premier zamierza „zmusić Europę do zaprzestania jakiegokolwiek finansowania zbrojeń i odbudowy Ukrainy”.

„Pogląd głoszony przez Czarnka jest najzupełniej jasny i radykalnie zaprzecza nie tylko dziedzictwu ideowemu PiS-u, ale i całej tradycji polskiej myśli politycznej, tak z czasu antykomunistycznej emigracji, jak i solidarnościowego podziemia” – pisze dalej Rokita.

Przypomina, że wyzwolenie spod sowieckiej dominacji Bałtów, Białorusinów i Ukraińców był konsensusem polskiej myśli politycznej.Traktowano u nas tę kwestię jako „egzystencjalny polski interes narodowy”.

„Jak można pojąć sytuację, w której kandydat na premiera, a więc potencjalny przywódca państwa, jest winien sprzeniewierzeniu się egzystencjalnym interesom państwa polskiego, co stwierdza publicznie twórca i najważniejszy autorytet polskiej prawicy, jakim bez wątpienia jest od lat Jarosław Kaczyński?” – pytał Rokita.

Zwrócił też uwagę na powtarzanie przez Czarnka zarzutu o „ukraińskim nazizmie”, suflowanym oczywiście przez Kreml. Przypomniał, jak jeszcze w 2025 roku poseł PiS domagał się wydania Niemcom ukraińskiego nurka, który wysadził rurociąg Nord Stream. „To ciekawe, że Czarnek nie miał wtedy żadnych oporów, aby okazywać nadzwyczajną usłużność wobec rozeźlonych Niemców” – pisał.

Rokita: Czarnek przeciąga PiS do sprzymierzeńców „osi zła”

Rokita podkreślił, że poza Rosją tylko marginalni komuniści z USA i Wielkiej Brytanii oraz południowoafrykańska partia komunistyczna powtarzają tezy o rzekomym nazizmie naszych wschodnich sąsiadów. „Tak wygląda globalny klub współtowarzyszy Czarnka podzielających jego poglądy na temat Ukrainy” – podsumował.

Rokita stwierdza, że Czarnek wykorzystuje otrzymaną od Kaczyńskiego pozycję, by przeciągnąć PiS do grona „nienawidzących Zachodu” sprzymierzeńców „osi zła”. Ostrzega, że owładnięci słusznym oburzeniem na kult UPA wyborcy PiS-u, nie zorientowali się nawet, że ich partia staje się „największą na Zachodzie organizacją dywersyjną, propagującą intencje i cele polityczne nie tylko samej Moskwy, ale całego antyzachodniego sojuszu wschodnich despotii”.

Zauważa też, że z „tradycjonalnej, katolickiej, okcydentalnej i atlantyckiej partii typowego konserwatyzmu kulturowego PiS miałby się przeobrazić w formację prawicowych »wokeistów«, »przebudzonych«, nienawidzących własnego świata i dążących do jego osłabienia w starciu ze wschodnimi despotiami”.

Rokita zarzucił Czarnkowki próbę zakwestionowania tradycji polskiej polityki wschodniej, w której interesem jest zawsze umacnianie niepodległości wschodnich sąsiadów, a nie podejmowanie przeciw nim gry z Moskwą. „Ta strategia jest bowiem również zamachem na ugruntowaną przez lata – za sprawą takich polityków, jak obaj bracia Kaczyńscy, nieżyjący już Ludwik Dorn czy Mateusz Morawiecki – ideową tożsamość PiS-u” – podsumowywał.

W podsumowaniu zadał też kluczowe pytanie – czy prezesowi PiS uda się ujarzmić demony, które rozpętał wybrany przez niego kandydat na premiera. Przypomniał, że dwie Konfederacje maja obecnie większe poparcie społeczne niż jego partia.

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