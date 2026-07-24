Awantura w PiS przykryła problemy rządu? „Tusk powinien wysłać kwiaty Kaczyńskiemu”

W piątek 24 lipca Marcin Mastalerek pojawił się w programie „Gość Radia Zet”. Były doradca prezydenta Andrzeja Dudy obecnie nie angażuje się w politykę, więc jako obserwator z boku mógł na spokojnie mówić o przyczynach i skutkach najnowszego konfliktu w PiS.

Mastalerek: Morawiecki bez kłopotu przekroczy próg wyborczy

Swój wywiad Mastalerek zaczął od podkreślenia, że nie chce, by PiS stało się trzecią Konfederacją. Następnie przyznał, że w obecnym sporze więcej powodów do zmartwień ma Jarosław Kaczyński niż Mateusz Morawiecki. – Jestem przekonany, że Morawiecki bez kłopotu przekroczy próg wyborczy, jak zostanie wypchnięty z partii. Jeśli przekroczy ten próg, to w ciągu 4-6 lat zastąpi Prawo i Sprawiedliwość – oceniał.

Dopytywany o to, kto chce wypchnąć byłego premiera z PiS, odpowiadał, że prawie wszyscy. Przypomniał, że polityk ten kiedyś przyznał, że chciałby zostać prezesem PiS, czym naraził się dużej grupie polityków. Jednocześnie nie zdziwił go ani nie zszokował język, jakiego w obecnych kłótniach używają przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości.

– W każdej partii ludzie się nie lubią, bo to partia polityczna a nie przykościelny chórek. Są wielkie ambicje i niesnaski. W PO jest tak samo, tyko Donald Tusk potrafi to lepiej trzymać pod dywanem – stwierdzał. Pochwalił przy tym prezydenta, który nie uczestniczy w wewnętrznej wojnie PiS. – Nawrocki przyjął bardzo dobrą strategię – ja jestem prezydentem i nie mieszam się w sprawy partyjne. Może tylko na tym stracić, jeśli się zaangażuje – mówił.

Mastalerek: Tusk powinien wysłać kwiaty Kaczyńskiemu

Zapytany o kwestię oddania władzy w PiS przez Jarosława Kaczyńskiego, Mastalerek powtórzył swoją wypowiedź sprzed kilku lat. – On nigdy nie przejdzie na emeryturę, bo jest właścicielem tej partii, uważa się za jej suwerena. Ale ponosi też za nią największą odpowiedzialność. – Obecne problemy tworzy Jarosław Kaczyński, to on napuszcza na siebie te frakcje. Nie byłoby frakcji Jacka Sasina, jakby tupnął nogą – zauważał.

Rozmówca Radia Zet zauważył, że na obecnym konflikcie w PiS najbardziej korzysta rząd, który może uniknąć pytań o służbę zdrowia. – Donald Tusk powinien wysłać kwiaty Jarosławowi Kaczyńskiemu. To on postawił ultimatum 7-dniowe i rozgrzał opinię publiczną do czerwoności – przypominał.

Jak dodał, to Kaczyński wykreował obecny problem, a nie Morawiecki. Zapowiadał, że najbliższe wybory parlamentarne będą trudne dla prawicy. – Tusk w kampanii będzie straszył Braunem i Czarnkiem – mówił. Podkreślał, że szef KO ma pod tym względem łatwą sytuację.

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