Nawrocki milczy ws. ataków na Ukraińców. Szczepkowska zapowiada: Kiedyś za to zapłaci

Aktorka Joanna Szczepkowska nie kryje swojej niechęci do Karola Nawrockiego. W częstych wpisach na Facebooku daje wyraz swoim poglądom i naświetla postawę prezydenta przy okazji kolejnych wydarzeń w kraju. Tym razem uderzyło ją „milczące przyzwolenie” Nawrockiego na przemoc wobec Ukraińców w naszym kraju.

Ataki na Ukraińców. Szczepkowska wini „patoprawicę”

„Warszawa, Legnica, Bielsko Biała, Wrocław. To przykłady miast, gdzie był napad na ludzi dlatego, że mówili po ukraińsku, albo tylko z akcentem” – wyliczała.

„Istnieje już dyskusja czy pisać o tym, jako o zjawisku, czy raczej przemilczać, albo bagatelizować. Niektórzy uważają, że uporczywe piętnowanie, może nakręcać agresję i atmosferę zagrożenia. Przecież wielu obywateli Ukrainy spokojnie u nas pracuje, ma tu swoje życie i przyjaciół. To według niektórych trzeba podkreślać. Inni twierdzą, że jest już na tyle źle, jeśli chodzi o nastroje, że trzeba o tym krzyczeć” – pisała dalej.

Jej zdaniem podobne akty przemocy to więcej niż przestępstwo dla zysku czy ze zwyrodnienia. „To jest agresja systemowa. Wywołana odgórnie i świadomie” – stwierdzała. Zaznaczała, że karanie bezpośrednich winnych nie rozwiąże problemu, bo są to tylko „prymitywy od mokrej roboty”.

„Za każdym z tych napadów stoi Braun, Nawrocki, Bąkiewicz, Czarnek i każdy polityk, który publicznie przyczynia się do antyukraińskich nastrojów, czy do innych, na tle narodowym, czy rasowym” – zwracała uwagę Szczepkowska. Stwierdziła ogólnie, że za atakami stoi każdy, kto wie, jak wywołać „patriotyczną agresję”. Grupę tę określiła mianem „liderów patoprawicy”.

Szczepkowska o milczeniu Nawrockiego: Kiedyś zapłaci

„Prezydentem Polski powinien być ktoś, kto po pierwszym takim napadzie, stanie publicznie przed narodem i jasno, bez kartki, wyrazi sprzeciw wobec agresji, która nas hańbi i stawia po stronie Rosji. Niczego takiego nie słychać ze strony pałacu i rezydenta. Milczenie jest zgodą i bandyci dobrze to czują. I za to milczenie rezydent też kiedyś zapłaci” – podsumowała.

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