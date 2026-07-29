Niemiecki dziennik o problemach PiS. „Tak się kończy, gdy nie zadbasz o następców”

Prawo i Sprawiedliwość co prawda nadal nie wyrzuciło członków stowarzyszenia „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego, ale rozłam jest faktem. Politycy z obu grup atakują się publicznie w najostrzejszy możliwy sposób i nie zanosi się na szybkie uspokojenie emocji. Zwłaszcza po decyzji PiS, by sprawę powierzyć ocenie rzecznika dyscyplinarnego partii i rozciągnąć cały proces w czasie. Analizy „SZ” i „Spiegla” pojawiła się jednak jeszcze przed tym rozstrzygnięciem.

Niemieckie media o rozłamie w PiS

„Tak to się kończy, gdy nie zadbasz o następców: potężna polska partia Prawo i Sprawiedliwość rozpada się na różne obozy” – pisano w „Sueddeutsche Zeitung” we wtorek 28 lipca. Viktoria Grossmann przypomniała, że istniejąca od 25 lat prawicowo-narodowa partia Jarosława Kaczyńskiego „przez osiem długich lat od 2015 do 2023 roku wywierała polityczny wpływ na sądy i media publiczne oraz celowo łamała prawo UE”. Podkreślała nieustanną krytykę UE oraz Niemiec.

„A teraz partia sama się rozpada, bo 77-letni Kaczyński po prostu nie potrafił przestać o wszystkim decydować sam” – pisała dalej. „Na pierwszy rzut oka – jak czytamy – wydaje się, że na rozłamie tym bezpośrednio skorzysta premier Donald Tusk ze swoją konserwatywno-liberalną partią Koalicja Obywatelska. Ale do wyborów jest jeszcze ponad rok. Od dawna rosną w siłę skrajnie prawicowe alternatywy dla PiS” – zaznaczała Grossmann.

Jej zdaniem Morawiecki pilnował, by PiS nie przesunął się w stronę bardziej radykalnych ugrupowań. Choć jednak sam będzie chciał zająć pozycję w centrum, to ostatecznie prędzej podejmie współpracę z PiS, a nie Donaldem Tuskiem. „Co prawda PiS jest osłabiony, ale prawicowy obóz może ogólnie stać się silniejszy – i bardziej skrajny” – pisała.

Tusk nie zyska na kłopotach PiS?

O rozłamie w PiS pisał też „Der Spiegel”. Podkreślono tam, że był to wynik walki o władzę w PiS. „Chodzi o kierunek polityczny partii: czy ma ona zabiegać o elektorat skrajnej prawicy? Czy może bardziej skłonić się ku centrum i odzyskać tych, którzy w 2023 roku głosowali na prawicowo-liberalnego Donalda Tuska?” – pisano.

Patricia Friedek zaznaczała, że na chwilowym osłabieniu opozycji niekoniecznie skorzystać musi Tusk. „Zyskać mogą za to prawicowcy: skrajnie prawicowa partia Konfederacja oraz Konfederacja Korony Polskiej pod przywództwem posła do Parlamentu Europejskiego Grzegorza Brauna, który rozpowszechnia częściowo antysemickie i oparte na teoriach spiskowych narracje, od miesięcy zyskują na popularności” – czytamy.

„Razem PiS, nowy ruch Morawieckiego i Konfederacja mogłyby stworzyć siłę polityczną, która w końcu zapewniłaby im większość. O tym zadecydują dopiero wybory w 2027 roku” – podsumowała Friedek.

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