Zandberg grzmiał w telewizyjnym studio. Padły słowa o „patusach”

Współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg w środę 29 lipca pojawił się w programie „Gość Wydarzeń” w Polsat News. Polityk usłyszał m.in. pytanie o to, „jak wyjść z matni polsko-ukraińskiej”. Chodziło o rozdrapanie historycznych ran przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i wynikłe z tego akty przemocy wobec Ukraińców w naszym kraju.

Zandberg o atakach na Ukraińców: To musi wybrzmieć

– W dużej mierze jest to pytanie do prezydenta Zełenskiego, bo to on postanowił igrać z ukraińskimi środowiskami skrajnymi, podlizywać się im na wewnętrzne potrzeby. Prawda jest taka, że piłka leży po jego stronie. Ale chcę też powiedzieć rzecz, która musi wybrzmieć – zaczął Zandberg.

– Jedna sprawa to jest słuszna krytyka polityka, który zrobił złą rzecz. Bo kult zbrodniarzy wojennych to zła rzecz, która wymaga piętnowania – niezależnie od tego, czy to Ukrainiec, Niemiec czy przedstawiciel jakiejkolwiek innej narodowości – podkreślał.

– Ale druga rzecz – i to musi być jasne. Nie wolno obciążać odpowiedzialnością za złe decyzje konkretnego polityka bogu ducha winnych ludzi, którzy nie mieli nic wspólnego z tymi decyzjami. Mówię tu o uczciwie pracujących w Polsce Ukraińcach, Ukrainkach – zaznaczał.

Zandberg obwinia polityków prawicy o rozpętanie nagonki

– Jak widzę niektórych polityków prawicy, którzy używają tego, co nawyprawiał Zełenski do tego, żeby atakować zwykłych, niewinnych ludzi, to chcę powiedzieć bardzo jasno i jednoznacznie: Nie! Tu trzeba powiedzieć: Stop! – grzmiał.

– A to, co jakiś jeden czy drugi patus w ostatnich dniach zrobił – te pobicia, o których wszyscy słyszymy – to jest między innymi konsekwencja tego, że niektórzy nie mają wyobraźni i nie myślą o tym, co mówią – stwierdzał Zandberg.

Czytaj też:

To zawodnik Gromdy pobił Ukraińców. Przypomniano o przeszłości szefa organizacji Czytaj też:

Nawrocki milczy ws. ataków na Ukraińców. Szczepkowska zapowiada: Kiedyś za to zapłaci