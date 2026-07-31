Tak o marszałku Sejmu mówił poseł PiS. „Świnia, szmata czerwona”
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Tak o marszałku Sejmu mówił poseł PiS. „Świnia, szmata czerwona”

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Włodzimierz Czarzasty
Włodzimierz Czarzasty Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Włodzimierz Czarzasty odniósł się do podziału PiS. Marszałek Sejmu ujawnił, jak zwracał się do niego Dariusz Matecki. Dodał, że teraz takie określenia padają od otoczenia Mateusza Morawieckiego.

Włodzimierz Czarzasty w czwartek był gościem TVP Info. Marszałek Sejmu pytany, czy cieszy go schizma w PiS przyznał, że „nie martwi”. Prowadząca rozmowę następnie poruszyła kwestię decyzji Czarzastego, który nie chciał zajmować się na obecnym posiedzeniu wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości o uzupełnienie prezydium Sejmu o kandydata tej partii na wicemarszałka – Marcina Ociepę.

– Ja pani redaktor i państwu coś powiem takiego. Jest duży temat przy tej okazji. Jeżeli pani idzie korytarzem w Sejmie i pani słyszy, a słyszało to dużo polityków i polityczek ze strony demokratycznej: idzie świnia, szmata, ta szmata czerwona, ta szmata taka... – zaczął lider Lewicy. Ujawnił, że mówił tak do niego m.in. Dariusz Matecki z PiS-u, ale „nie o to chodzi”. – Ja mam grubą skórę, wszyscy o tym wiedzą. Ja jestem politykiem już doświadczonym – zastrzegł Czarzasty.

Włodzimierz Czarzasty skomentował schizmę w PiS. Tak zwracał się do niego Dariusz Matecki

– To co robiono z panią marszałkinią Wielichowską – skandaliczna historia. Zoofilia, jakieś bzdury totalne. Nam się nie chciało wierzyć, że takie słowa padają. I wie pani redaktor, co w tej chwili widzę? Jak te słowa takie same – tak samo fałszywe, śmierdzące, ohydne – padają między nimi. I patrzę na ich twarze. I się pytam takiego pana Mateckiego: Miło panu tak słyszeć o sobie? Miło panu te wszystkie kłamstwa, te pomyje, które żeście na nas wylewali, teraz sobie wylewacie na siebie – kontynuował.

– Zapach wam odpowiada? Smakuje ten smak gnojowicy, którą żeście robili w Sejmie w stosunku do ludzi, którzy byli z innych partii? Teraz robią to w stosunku do siebie. Ilość obłudy niesłychana – dodał marszałek Sejmu. Czarzasty zarzucił Prawu i Sprawiedliwości oraz rządowi Mateusza Morawieckiego, że „narobili wiele świństw”, m.in. rozwalili „Trybunał Konstytucyjny i KRS, ale ten na szczęście dla demokracji został odzyskany”.

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Źródło: TVP Info