Tak o marszałku Sejmu mówił poseł PiS. „Świnia, szmata czerwona”

Włodzimierz Czarzasty w czwartek był gościem TVP Info. Marszałek Sejmu pytany, czy cieszy go schizma w PiS przyznał, że „nie martwi”. Prowadząca rozmowę następnie poruszyła kwestię decyzji Czarzastego, który nie chciał zajmować się na obecnym posiedzeniu wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości o uzupełnienie prezydium Sejmu o kandydata tej partii na wicemarszałka – Marcina Ociepę.

– Ja pani redaktor i państwu coś powiem takiego. Jest duży temat przy tej okazji. Jeżeli pani idzie korytarzem w Sejmie i pani słyszy, a słyszało to dużo polityków i polityczek ze strony demokratycznej: idzie świnia, szmata, ta szmata czerwona, ta szmata taka... – zaczął lider Lewicy. Ujawnił, że mówił tak do niego m.in. Dariusz Matecki z PiS-u, ale „nie o to chodzi”. – Ja mam grubą skórę, wszyscy o tym wiedzą. Ja jestem politykiem już doświadczonym – zastrzegł Czarzasty.

Włodzimierz Czarzasty skomentował schizmę w PiS. Tak zwracał się do niego Dariusz Matecki

– To co robiono z panią marszałkinią Wielichowską – skandaliczna historia. Zoofilia, jakieś bzdury totalne. Nam się nie chciało wierzyć, że takie słowa padają. I wie pani redaktor, co w tej chwili widzę? Jak te słowa takie same – tak samo fałszywe, śmierdzące, ohydne – padają między nimi. I patrzę na ich twarze. I się pytam takiego pana Mateckiego: Miło panu tak słyszeć o sobie? Miło panu te wszystkie kłamstwa, te pomyje, które żeście na nas wylewali, teraz sobie wylewacie na siebie – kontynuował.

– Zapach wam odpowiada? Smakuje ten smak gnojowicy, którą żeście robili w Sejmie w stosunku do ludzi, którzy byli z innych partii? Teraz robią to w stosunku do siebie. Ilość obłudy niesłychana – dodał marszałek Sejmu. Czarzasty zarzucił Prawu i Sprawiedliwości oraz rządowi Mateusza Morawieckiego, że „narobili wiele świństw”, m.in. rozwalili „Trybunał Konstytucyjny i KRS, ale ten na szczęście dla demokracji został odzyskany”.

Czytaj też:

Matecki oskarżany przez koleżankę z partii. „Urządził na mnie nagonkę” Czytaj też:

Ostre spięcie Zandberga z Mateckim. „Powinieneś zamknąć...”