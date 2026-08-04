Komorowski o „królewskim prawie” Nawrockiego. „Po prostu grubo przesadził”

Karol Nawrocki w poniedziałek 3 sierpnia wydał trzy postanowienia o zastosowaniu prawa łaski. Szczegóły wyjaśnili rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz oraz minister Mateusz Kotecki. Jedna z decyzji dotyczyła „darowania środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezę masową i zarządzenia zatarcia skazania”. Osoba, która została ułaskawiona przez głowę państwa przebywała w sektorze innym niż wskazany na bilecie wstępu.

Nawrocki kierował się w tym wypadku m.in. pozytywną opinią środowiskową, incydentalnym charakterem czynu oraz ustabilizowanym trybem życia. Jak się okazało chodziło o kibica Legii Warszawa Piotra Staruchowicza ps. „Staruch”. „Fakt” poprosił o komentarz do sprawy Bronisława Komorowskiego. – Prawo do dokonywania ułaskawień to niemal królewskie prawo. To wielki przywilej prezydenta, ale również wielka odpowiedzialność – zaczął były prezydent.

„Staruch” ułaskawiony przez prezydenta Karola Nawrockiego. Bronisław Komorowski komentuje

Komorowski wyjaśnił, że podczas swojej kadencji stosował akt łaski w sprawie skazanych, wobec których wątpliwości miał sąd albo prokuratura. Wspomniał także o przypadkach związanych z nadzwyczajną sytuacją rodziną lub zdrowotną. Według byłego prezydenta właśnie wtedy powinno się korzystać z ułaskawienia. – Tutaj nie było sytuacji, w której ta osoba została skazana na karę więzienia. Ona po prostu może wrócić na stadion. To jest niepoważne – mówił Komorowski.

Zdaniem byłego prezydenta Nawrocki „po prostu grubo przesadził i sam okazał lekceważenie dla instytucji ułaskawienia”. Komorowski ruch głowy państwa porównał do interwencji dotyczącej mandatu za przekroczenie prędkości. – Zdarzało się, że inni prezydenci ułaskawiali swoich kolegów politycznych, a pan prezydent, jak się wydaje, ułaskawił swojego kolegę ze stadionu – podsumował były prezydent.

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