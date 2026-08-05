Wróbel: Wywiad z Woydyłło o Idze Świątek obnażył coś znacznie gorszego

Wywiad o Idze Swiątek z Ewą Woydyłło, terapeutką uzależnień, wywołał takie zamieszanie, że aż jego twórcy zdjęli go z Internetu. I jeszcze się pokajali. Tyle że... rozmówczyni bardzo sprawnie posłużyła się językiem powszechnie używanym w rozmowach, w wielu podcastach i programach hulających po sieci. „Nie do wiary, że takie słowa mogły w ogóle paść” – irytuje się Dominik Senkowski. Serio i naprawdę? Całkiem do wiary, a już na pewno w Internecie. Diagnozy z sufitu? Wyżywanie się?

Internet to wielki prezent