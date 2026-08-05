Wróbel: Wywiad z Woydyłło o Idze Świątek obnażył coś znacznie gorszego

Burza po wywiadzie z Ewą Woydyłło nie wybuchła dlatego, że padły kontrowersyjne słowa o Idze Świątek. Wybuchła dlatego, że coraz częściej za ekspercką analizę uznajemy opinie wygłaszane bez wiedzy, faktów i odpowiedzialności. Internet od dawna premiuje nie tych, którzy wiedzą najwięcej, lecz tych, którzy mówią najgłośniej.
Wywiad o Idze Swiątek z Ewą Woydyłło, terapeutką uzależnień, wywołał takie zamieszanie, że aż jego twórcy zdjęli go z Internetu. I jeszcze się pokajali. Tyle że... rozmówczyni bardzo sprawnie posłużyła się językiem powszechnie używanym w rozmowach, w wielu podcastach i programach hulających po sieci. „Nie do wiary, że takie słowa mogły w ogóle paść” – irytuje się Dominik Senkowski. Serio i naprawdę? Całkiem do wiary, a już na pewno w Internecie. Diagnozy z sufitu? Wyżywanie się?
Internet to wielki prezent
Źródło: Wprost
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