Tusk jest gotów usunąć Giertycha. Zwrócił się do prokuratora generalnego

Romanowi Giertychowi sugeruje się udostępnienie dziennikarzom nagrania z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego. Prokuratura Okręgowa w Warszawie pod koniec lipca poinformowała, że prowadzi czynności sprawdzające w tej kwestii. Uwagę zwraca fakt, że oświadczenie trudno nazwać neutralnym.

Giertychowi zasugerowano przestępstwo. Poseł oburzony

„Jedyną osobą, która wystąpiła o dostęp do całości akt sprawy, był jeden z pełnomocników pokrzywdzonego, uprzednio pouczony o treści art. 241 § kk. Kto bez zezwolenia rozpowszechnia publicznie wiadomości z postępowania przygotowawczego, zanim zostały ujawnione w postępowaniu sądowym podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, karze pozbawienia wolności do lat 2” – zaznaczał na X rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba.

Roman Giertych na tego typu insynuacje zareagował ostro. „Po pierwsze komunikat jest bezczelny, gdyż jednocześnie z informacją o wszczęciu postępowania sprawdzającego sugerujecie Państwo sprawcę. Tymczasem jest oczywiste, że do nagrania przede wszystkim dostęp miała prokuratura, a to że w obecnej prokuratury cieknie wszystko to widzimy każdego dnia. Również dzisiaj w innych sprawach” – ripostował.

„Po drugie wzrusza mnie troska o zabezpieczenie postępowania (któremu służy wspomniany przepis) w sytuacji w której nie chcecie go prowadzić. Tymczasem przestawione dzisiaj nagranie pokazuje, że straszona przez świadka prokuratorka nie dopełniła obowiązku zawiadamiając o popełnionym przez świadka przestępstwie z art. 224 ust.2 kk. Tym samym ukryła to przestępstwo przed opinią publiczną. To poważne przewinienie dyscyplinarne a nawet można to rozpatrywać w kontekście 231 kk” – zwracał uwagę polityk KO, z zawodu adwokat.

Giertych zapowiada kroki prawne. Tusk z jasną deklaracją

Poseł Giertych w tym samym wpisie zapowiedział złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego polegającego na groźbach karalnych wobec prokurator prowadzącej postępowanie.

„Wszyscy mogą usłyszeć jak te groźby brzmiały. To te groźby moim zdaniem spowodowały, że najpierw uchyliła mi ona 80% pytań, a potem umorzyła z absurdalną argumentacją postępowanie. Po prostu dała się zastraszyć. Tak uważam, ale nawet gdyby było inaczej, to i tak postępowanie świadka należy ocenić jako przestępstwo” – podsumował.

Zapytany o tę sprawę Donald Tusk również nie gryzł się w język. Szef KO zaznaczył najpierw, że prokuratura wcale nie przesądziła, że to Giertych odpowiada za wyciek nagrania z Kaczyńskim.

– Zapytam wprost prokuratora generalnego, czy takie jest przekonanie prokuratury. Jeśli tak, oczekuję natychmiastowego wszczęcia dochodzenia w tej sprawie – mówił dalej premier.

– Proszę mi wierzyć, Roman Giertych – człowiek zasłużony w niektórych sprawach, a w niektórych kontrowersyjny – nie jest świętą krową. Jeśli złamał prawo, jest out – zapewniał Tusk.

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