Tusk z prośbą do prokuratora generalnego, Giertych może zostać usunięty. „To jest dość absurdalne”

Donald Tusk został zapytany na konferencji prasowej w środę o prokuraturę, która oskarża Romana Giertycha o wyniesienie nagrania z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego dotyczącego śledztwa w sprawie dwóch wież. – Gdyby się okazało, że poseł Giertych cokolwiek zrobił nielegalnie, np. wyniósł te materiały, to oczywiście poniesie konsekwencje – zapewnił premier.

– Zapytam wprost prokuratora generalnego, czy takie jest przekonanie prokuratury. Jeśli tak, to oczekuję natychmiastowego wszczęcia dochodzenia w tej sprawie. Nie tylko oświadczeń prasowych, ale także dochodzenia i proszę mi wierzyć, Roman Giertych z mojego punktu widzenia człowiek zasłużony w niektórych sprawach, w niektórych kontrowersyjny, nie jest świętą krową. Jeśli złamał prawo, jest out – dodał Tusk.

Roman Giertych zareagował na słowa Donalda Tuska. Uderzył w rzecznika prokuratury

W rozmowie z „Faktem” sprawę skomentował poseł KO. – Wszystko jednak zaczęło się od nieodpowiedzialnej i bezczelnej wypowiedzi rzecznika prokuratury, który oświadczył, że jedynym źródłem wycieku mogła być moja kancelaria, zapominając, że równie dobrze mogły się tego dopuścić inne osoby, które miały dostęp do akt. Najbardziej prawdopodobne, w mojej ocenie, jest to, że wyciek nastąpił z samej prokuratury – mówił Giertych.

Adwokat ocenił, że słowa prok. Piotra Antoniego Skiby „właściwie ocierały się o naruszenie jego dóbr osobistych poprzez sugestię o dopuszczeniu się czynu zabronionego”. Giertych mówił, że „publikacja nagrań mogła nie być przestępstwem, bo sprawę umorzono i tajemnica śledztwa się zakończyła, chyba że złoży zażalenie”. W związku z tym sytuację nazwał „absurdalną”. – Żadne obawy nie mogą występować z mojej strony – podsumował mecenas.

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