Ambasador Ukrainy: Ze strony Polaków miało miejsce wiele zbrodniczych czynów wobec Ukraińców

Ambasador Ukrainy w Polsce został zapytany o słowa naszych polityków, że „Ukraina z Banderą nie wejdzie do Unii Europejskiej”. Wasyl Bodnar zapewnił, że Ukraina ostatecznie znajdzie się w UE. – Kwestia pamięci historycznej jest sprawą wewnętrzną. A ostatnie zaostrzenie stosunków z Polską nie dotyczyło w rzeczywistości UPA, lecz naszego prawa do podejmowania suwerennych decyzji – zaczął dyplomata.

– Poza tym uważam, że nie zakończyliśmy jeszcze wewnętrznej dyskusji na temat tego, kto faktycznie był bohaterem, a kto przestępcą oraz jaką rolę w naszej własnej historii odgrywają bojownicy o niepodległość Ukrainy. Na razie po prostu kontynuowałbym to, co robimy – upamiętnianie ofiar, ekshumacje i ponowne pochówki po obu stronach granicy – dodał Bodnar. Jego zdaniem historycy powinni przedstawić rzeczywisty obraz sytuacji, w tym trudne karty historii obu narodów.

Wasyl Bodnar: Wśród żołnierzy UPA byli zbrodniarze, którzy zabijali Polaków

– Prawda jest bowiem taka, że również wśród żołnierzy UPA byli zbrodniarze, którzy zabijali Polaków. Ale również ze strony Polaków miało miejsce wiele zbrodniczych czynów wobec Ukraińców. I to nie tylko ze strony polskiego podziemia, ale także ze strony przedstawicieli państwa polskiego. Miały miejsce represje, pacyfikacje, tak zwane rewindykacje, podczas których niszczono ukraińskie kościoły – kontynuował ambasador Ukrainy w Polsce.

Według Bodnara „dochodziło także do morderstw sankcjonowanych przez polskich przywódców politycznych i miała miejsce akcja ‘Wisła’”. – To wszystko to prawda, która jak dotąd nie dotarła do obu społeczeństw. Jednocześnie w Polsce historia stanowi ważną część życia społecznego. Prawie każdy Polak zna historię swojego rodu, wychowuje się w miłości do historii swojej rodziny, a następnie przenosi to na historię w ogóle – tłumaczył dyplomata.

Ambasador Ukrainy w Polsce o wyborze własnych bohaterów. „Nikt nie będzie nam dyktował”

Bodnar zaapelował, aby „ustalić priorytety i określić, co dla Ukrainy jest najważniejsze, oraz na pierwszy plan wysunąć to, co pomaga państwu przetrwać”. Ukraiński ambasador w Polsce zgodził się, że Kijów nie może zrezygnować z prawa do samodzielnego wyboru swoich bohaterów i zaznaczył, że „nie wzywa do tego”. – Nikt nie będzie miał prawa dyktować Ukrainie jej wewnętrznej debaty ani odbierać nam prawa do wyboru własnych bohaterów – mówił Bodnar.

Dyplomata zapytał, czy „to właśnie Stepan Bandera jest najważniejszym bohaterem Ukrainy?” Następnie potwierdził, że „jednym z bohaterów” i wspomniał, że „należy go uhonorować”. – Jest on jednym z przywódców narodowego ruchu wyzwoleńczego i należy o tym mówić. Musimy jednak dostrzegać również ciemną stronę narodowego ruchu wyzwoleńczego. Szczera dyskusja na ten temat rozwiąże połowę problemów w stosunkach z Polską – zakończył Bodnar.

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