Medycyna estetyczna ma skutek, o którym kliniki nie mówią. „Nie chcę jej całować”

„Pewnie pan pomyśli, że coś mi odbiło, bo przecież sama go do tego namawiałam, ale odkąd poprawił sobie szczękę widzę w nim obcego faceta, nie mojego Miśka”. „Przyznam, że po tym, jak zrobiła sobie usta, nie mam ochoty jej całować. Wygląda – sam nie wiem – dziwnie”.
Żadne z nich nie kłamie i nie robi wyrzutów. Reagują na coś, czego nie potrafią wskazać. Zmienił się jeden element, a całość przestała być tą samą całością.
To nie jest historia o kimś, kto ma problem z cudzą twarzą. To jest historia o dwojgu ludziach uczących się tej samej twarzy od nowa, tyle że z dwóch różnych foteli, w różnym tempie. Jak wynika z badań nad przeszczepem twarzy, osoba po zabiegu też siebie nie poznaje. Po tak radykalnej zmianie widać to gołym okiem. Przy ustach dzieje się to samo, tylko ciszej.
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