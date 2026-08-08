Moskwa znów wygraża Polsce i atakuje Nawrockiego. Kolejny głos z MSZ: Jak zawsze czas na fakty

„Maria Zacharowa znów wygraża Polsce. Jak zawsze czas na fakty” – napisał na platformie X (dawny Twitter) rzecznik MSZ Maciej Wewiór. To reakcja na obszerny wpis jego rosyjskiej odpowiedniczki, który został zamieszczony po rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego i przemówienia głowy państwa. Rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych przypomniał, że „Rosja ma 55 razy większe terytorium od naszego kraju, oraz potężne złoża i cztery razy większą populację”.

„Ale to Polska jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek, nasz PKB na mieszkańca jest dwa razy wyższy. Mamy ponad dwa razy więcej autostrad i dróg ekspresowych, a wskaźnik zabójstw jest u nas blisko 10 razy niższy. Już nie wspomnę o różnicy w sojusznikach. Gdy my wspieramy rodziny przez 800+, żłobkowe, urlopy, to w Rosji fundamentem polityki społecznej stają się żołdy i ‘trumienne’” – przekonywał Wewiór.

Rzeczniczka MSZ Rosji zaatakowała Karola Nawrockiego. Odpowiedział jej polski odpowiednik

„My nie wysyłamy żołnierzy na front, gdzie długość życia wynosi około 30 minut. A nasi politycy spierają się ze sobą nawet stojąc przy otwartych oknach... to sól demokracji” – kontynuował rzecznik polskiej dyplomacji. Wewiór przytoczył też część wpisu Zacharowej, która o Ukrainie napisała, że „kiedyś była to granica wzajemnie korzystnej współpracy, z której dzięki takim jak Nawrocki i Sikorski nie zostało już nic”.

„Tylko zapomina, że to Rosja wygraża i atakuje swoich sąsiadów, czy to zbrojnie czy hybrydowo. Każdy wolałby mieć za sąsiada państwo, z którym można handlować, nie zgadzać się i dyskutować, a nie agresora, przed którym trzeba przygotowywać się do obrony. Zamiast znów szukać winnych w Warszawie, czas spojrzeć na Moskwę, pani Zacharowa!” – podsumował rzecznik MSZ Polski.

Czytaj też:

Rzeczniczka MSZ Rosji ostro o słowach Nawrockiego. Sikorski stanął w obronie polskiego prezydenta Czytaj też:

Mocne słowa z Moskwy pod adresem Sikorskiego. „Chce wciągnąć Polskę do konfliktu”