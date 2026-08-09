Sikorski o miesięcznicy i „kłamstwach sekciarzy smoleńskich”. „Na tym zbudowali imperium”

„Jutro miesięcznica; Sekciarze smoleńscy znowu będą kłamać” – napisał w niedzielę 9 sierpnia w mediach społecznościowych Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych do krótkiego wpisu dołączył kolaż z 10 okładkami „Gazety Polskiej” oraz „wSieci”. Można na nich przeczytać o „zamachu”, „eksplozjach”, czy „trotylu”. „Mimo, że prawda o wypadku jest znana od początku” – dodał Sikorski w kolejnym tweecie.

Zamieścił do niego grafikę, w której podkreślono, że „wystarczyłoby, żeby Lech Kaczyński wskazał na zapasowe lotnisko”. Zamieszczono również stenogram z rozmowy Arkadiusza Protasiuka, Mariusza Kazany, Barbary Maciejczyk oraz Andrzeja Błasika. „Na tym zbudowali medialne imperium” – podsumował lider polskiej dyplomacji komentując okładkę, zgodnie z którą były prezydent Polski został „zamordowany”.

Radosław Sikorski w mocnych słowach o katastrofie smoleńskiej

W środę Sikorski ocenił umorzenie śledztwa ws. „zdrady dyplomatycznej” w związku z wyborem podstawy prawnej współpracy z Rosją przy badaniu katastrofy smoleńskiej. Szef MSZ przypomniał, że wygrał sprawę z Jarosławem Kaczyńskim. „Oczywiście żaden z kłamców smoleńskich nie przeprosi. Otumanili miliony ludzi, podzielili rodziny, wywołali nienawiść wewnątrz jednego narodu. Będą się za to smażyć w piekle. Ale co zdobyli władzę, pieniądze i satysfakcję z plucia na rywali, to ich” – napisał.

Sikorski o katastrofie smoleńskiej wspomniał nawet 23 lipca, komentując w TVP Info ówczesny spór w PiS pomiędzy stronnikami Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. – Ktoś, kto okłamał naród, zmyślał o jakimś zamachu smoleńskim i do dzisiaj nie potrafi przyznać się do konfabulacji – zresztą proszę sprawdzić ile procesów o zniesławienie przegrał Kaczyński – powinien mieć pięć procent poparcia – mówił minister spraw zagranicznych.

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