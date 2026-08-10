Czy minister Żurek wierzy jeszcze w złapanie Ziobry? Tak odpowiedział

Waldemar Żurek w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” usłyszał pytanie o byłego szefa tego resortu, Zbigniewa Ziobrę. Dziennikarze gazety spytali, czy wierzy jeszcze w postawienie polityka PiS przed polskim wymiarem sprawiedliwości, bo prokuratura „trochę dała ciała na tym polu”.

Żurek wierzy w zatrzymanie Ziobry? Jest odpowiedź

„Mam zupełnie inne zdanie co do działań prokuratury. Z kolei pan Ziobro swoją ucieczką potwierdził pośrednio, że nie chce stanąć przed polskim sądem, bo się czegoś obawia. De facto tymi swoimi zachowaniami przyznał się już trochę do winy” – odpowiadał Żurek.

„Oczywiście chciałbym zobaczyć go przed sądem i chciałbym, by jego proces przebiegł sprawnie” – przyznał. Następnie skrytykował działanie wymiaru sprawiedliwości, którym sam od ponad roku zarządza jako minister.

„Niestety, procesy w naszym kraju trwają coraz dłużej i to jest w dużej mierze właśnie »zasługa« pana Ziobry, który jako najdłużej urzędujący minister sprawiedliwości miał niepowtarzalną okazję, by usprawnić system. Ale zamiast tego ten system zabagnił i zepsuł” – oskarżał poprzednika.

Żurek o europejskim nakazie aresztowania Ziobry

Dopytywany o „wydawanie na zapas” europejskiego nakazu aresztowania, nie chciał zgodzić się z prawnikami, nazywającymi takie działanie „błędem”. „Nie rozumiem takiego myślenia. W dzisiejszych czasach swobodnego przepływu osób i możliwości szybkiego przemieszczania się taki nakaz daje gwarancję złapania podejrzanego, który zmienia miejsce pobytu” – komentował.

„Zresztą takie przypadki się zdarzały i mimo pobytu danej osoby w krajach, w których nie obowiązuje ENA, taki nakaz był wydawany. Chociażby sprawa sędziego Szmydta, który uciekł na Białoruś i cały czas tam przebywa, a ENA został za nim wydany” – przypominał.

„Prokuratura jest jednak zdeterminowana i konsekwentnie będzie wysyłać kolejne wnioski o ENA w sprawie Z. Ziobry, żeby jak tylko opuści Amerykę i pojawi się np. w Brukseli, gdzie, jak wiemy, pracuje jego żona, mógł zostać zatrzymany. Wnioski o wydanie ENA czekają na rozpoznanie nawet kilka miesięcy, więc któregoś dnia może okazać się, że to właśnie ten moment, a pan Ziobro pojawi się na terenie UE” – mówił dalej Żurek.

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