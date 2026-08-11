Stara zasada przeżywa swój renesans. Papież ostrzegał przed jej skutkami

Polaryzacja, nieufność, ośmieszanie przeciwników i nieustanne wskazywanie nowych wrogów. Stara zasada „dziel i rządź” przeżywa dziś renesans. Papież Franciszek ostrzegał, że taka polityka może prowadzić znacznie dalej, niż nam się wydaje.

Obserwując życie publiczne w świecie, da się zauważyć, iż zasada „dziel i rządź” zaczyna przeżywać swój renesans, choć nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Wzbudza jedynie niepokój, nieufność i rozłam. Mechanizm jątrzenia, rozdrażniania i polaryzacji