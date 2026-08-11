Wałęsa nie hamował się w ocenie Nawrockiego, jest kontra doradcy prezydenta. „Smutny obraz”

Karol Nawrocki 6 sierpnia hucznie świętował rocznicę zaprzysiężenia na prezydenta Polski. Ceremonia nie wszystkim przypadła jednak do gustu. Wśród krytyków znalazł się były prezydent Lech Wałęsa. Na antenie Radia Gdańsk dał wyraz swojej niechęci do byłego szefa IPN.

Wałęsa ostro o Nawrockim. Nie uznaje wyniku wyborów?

— Na temat tego pana odmawiam odpowiedzi. Ja go nie uważam za prezydenta — zaczął swoją odpowiedź na pytanie o Nawrockiego. – Dla mnie to jest hańba i w związku z tym, żeby nie wchodzić w szczegóły, żeby się nie tłumaczyć, po sprawach nie chodzić, odmawiam odpowiedzi na temat tego pana – dodawał.

W końcu jednak prowadzący rozmowę dziennikarz zdołał pociągnąć emerytowanego polityka za język. Wałęsa powtórzył, że dla niego Nawrocki nie jest głową państwa. — Dla mnie nie. Ja nie uznaję. Uznałbym wtedy, kiedy jeszcze raz przeliczono by głosy. Uznałbym wtedy, a tego nie zrobiono, więc jest oszustwo — mówił, wzywając raz jeszcze do przeliczenia głosów z ostatnich wyborów.

— A kto ma rację? Sprawdźmy jeszcze raz, przeliczmy i wtedy możemy uznać albo nie uznać. Ja do tego momentu nie uznaję, ale nie wchodzę w ten temat, bo to niczego nie rozwiąże – podsumował noblista.

Beata Kempa o słowach Wałęsy: Smutny obraz

Na wywiad Wałęsy zareagowała doradzająca prezydentowi Nawrockiemu Beata Kempa. – Pan prezydent Wałęsa zbyt emocjonalnie reaguje na krytykę, czasami niestety słuszną – stwierdziła. Polecała starszemu politykowi korzystanie ze słowa „przepraszam”. – Gdyby zostało użyte w stosownym czasie, wielu by być może wybaczyło. Mnie trudno wybaczyć jednak często pokazywaną pogardę i wyższość wobec innych — tylko dlatego, że są konkurentami – mówiła.

Podkreślała, że w przeszłości bardzo ceniła sobie lidera „Solidarności”. – Dla mnie kiedyś, zanim pojawiły się smutne informacje, był legendą. Nawet namawiałam do głosowania i udało się przekonać „twarde sztuki”. Legenda jednak chyba rozmieniła się na drobne, na własne życzenie. Dla mnie to smutny obraz – oceniała.

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