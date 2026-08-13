Minister Nawrockiego ostro o wypowiedziach Brauna. „Niedopuszczalne, skandaliczne, antypolskie”

Zbigniew Bogucki został zapytany w Radiu Zet o plany Jarosława Kaczyńskiego na wspólną listę prawicy do Sejmu pod patronatem Karola Nawrockiego. – Tego nie wiem. To na pewno jest rzecz polityków, którzy są w kierownictwach poszczególnych partii, tych konserwatywnych, prawicowych, patriotycznych – powiedział szef Kancelarii Prezydenta. Bogucki podkreślił, że „wyborcy prawicowi popierają dzisiaj głowę państwa”.

– Polaków o takim usposobieniu prawicowym i konserwatywnym jest po prostu więcej. Więc to oni powinni mieć głos decydujący, więc dobrze by było, gdyby prawica w Polsce rządziła. Nie tylko z tego powodu, że więcej jest po prostu tych Polaków, ale dlatego, że po prostu rządzi lepiej, co pokazało osiem poprzednich lat – mówił minister Nawrockiego. W kontekście paktu senackiego pod skrzydłami prezydenta Bogucki ocenił, że „tutaj sytuacja jest trochę prostsza przez okręgi jednomandatowe”.

Pakt senacki prawicy lub wspólna lista do Sejmu pod patronatem prezydenta? „Prognozy są czytelne”

– Są bardzo czytelne prognozy, jak to mogłoby się ułożyć. Można powiedzieć, że w jakiejś mierze ten pakt strony dzisiaj rządzącej pokazał, że tam, gdzie jest większa jedność, to można ten Senat bardzo szybko wygrać. No nie chcę powiedzieć łatwo, ale można zdecydowanie wygrać. Więc tutaj naprawdę warto też nad tym się pochylić – podkreślił szef KPRP. Bogucki podkreślił, że takie rozważania są prowadzone, ale „polityka i tego rodzaju rozmowy, jeżeli się toczą w ogóle, wymagają spokoju i ciszy”.

Szef Kancelarii Prezydenta poruszył również kwestię potencjalnego uczestnictwa w tym pakcie Grzegorza Brauna. Według Boguckiego należy „spojrzeć przez pryzmat wyborców prawicowych, a nie wyłącznie liderów i partii politycznych”. Minister Nawrockiego został poproszony o ocenę, czy lepszy byłby rząd lider Konfederacji Korony Polskiej, czy Donalda Tuska. Bogucki zaznaczył, że „dzisiaj nie ma żadnych przesłanek, że Braun jako szef swojego ugrupowania będzie tworzył rząd”.

Zbigniew Bogucki skrytykował Grzegorza Brauna ws. Holokaustu

Szef KPRP odniósł się także do wypowiedzi lidera Konfederacji Korony Polskiej dotyczących Holokaustu. – Nie ma zgody pana prezydenta, jego środowiska, żeby kwestionować Holokaust. To są wypowiedzi niedopuszczalne, skandaliczne, bardzo mocno to powiem – antypolskie. Jeżeli umniejsza się zbrodnie niemieckie popełnione na Żydach, to równie dobrze można umniejszać zbrodnie niemieckie, popełnione na Polakach i na wszystkich innych narodowości – zakończył Bogucki.

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