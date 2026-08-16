Ta książka rozpaliła jej libido. Seksuolog: Po kilku tygodniach pojawiły się fantazje

Pierwszy raz zobaczyłem ją w lotniskowym autobusie, który miał nas zawieźć do samolotu. Miała około sześćdziesięciu lat, blond włosy spięte w kucyk i nie zwracała uwagi na nic ani na nikogo. W prawej ręce trzymała książkę, przez którą jej dyskretnie pomalowane oczy szły linijka po linijce.

Było w tym obrazie coś niezwykłego. Po pierwsze, rzadko widuje się dziś ludzi z książką w dłoni, na dodatek całkowicie pochłoniętych lekturą. Po drugie – i tutaj najpewniej działa moje przyzwyczajenie zawodowe – przez te kilka minut jej twarz przeszła drogę, którą adepci psychologii przerabiają przez cały semestr. Brwi ściągnęły się w skupieniu, potem uniosły. Kącik ust drgnął w uśmiechu, którego nikt nie miał zobaczyć. Po chwili na policzki wypłynął rumieniec – w autobusie pełnym obcych ludzi, nad książką. Na koniec zacisnęła szczękę i przewróciła stronę.

Tajemnica okładki