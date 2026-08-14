Polityczna gra o gwiazdki na pagonach. Rośnie napięcie pomiędzy MON a Pałacem

Na dwa dni przed Świętem Wojska Polskiego sytuacja jest szczególnie ciekawa. W czwartek, 13 sierpnia, prezydent Karol Nawrocki zaakceptował 21 nominacji generalskich i admiralskich w Siłach Zbrojnych. Premier Donald Tusk je kontrasygnował. 15 sierpnia nowi generałowie mają odebrać awanse podczas defilady w Warszawie.

Można więc powiedzieć, że porozumienie jest. Tylko że nie wszędzie.

Bez generalskich awansów pozostają trzy osoby stojące na czele ważnych służb specjalnych: szefowa Służby Wywiadu Wojskowego płk Dorota Kawecka, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Rafał Syrysko oraz szef Agencji Wywiadu płk Paweł Szota. Wnioski dotyczące ich awansów od miesięcy nie doczekały się ostatecznej decyzji Pałacu Prezydenckiego. Sam Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w czwartek, że wniosek dotyczący Kaweckiej został skierowany do prezydenta i nadal czeka na rozpatrzenie. Minister publicznie przekonuje też, że cała trójka zasługuje na generalskie szlify.

I właśnie tutaj zaczyna się polityka.

Minister naciska, prezydent nie chce być naciskany

Według informacji pochodzących ze środowiska związanego z obozem prezydenckim w Pałacu źle odbierany jest sposób prowadzenia przez MON rozmów o nominacjach. Karol Nawrocki ma oczekiwać rozmowy, wymiany argumentów i wcześniejszych uzgodnień, a nie, jak określa to jeden z naszych informatorów, „stawania prezydentowi na gardle”.

Na początku tygodnia Władysław Kosiniak-Kamysz osobiście miał wręczyć prezydentowi listę kandydatów do awansów przed 15 sierpnia. Z punktu widzenia MON była to próba zamknięcia sprawy przed jednym z najważniejszych dni w wojskowym kalendarzu. Z perspektywy Pałacu mogło to jednak wyglądać jak próba stworzenia presji. Lista jest, święto za chwilę, więc prezydent powinien ją zaakceptować.

Tyle że prezydent nie jest notariuszem ministra obrony. Tak samo jak minister obrony nie jest wykonawcą polityki kadrowej Pałacu Prezydenckiego.

I tu leży sedno problemu.

Obie strony mają swoje konstytucyjne i ustawowe kompetencje, więc żadna nie może samodzielnie urządzić całego systemu pod siebie. Nominacje generalskie w wojsku wymagają wniosku ministra obrony i decyzji prezydenta. W przypadku ABW i Agencji Wywiadu pierwszy generalski stopień nadaje prezydent na wniosek premiera. W SWW wniosek należy do ministra obrony.

System został zbudowany tak, żeby zmuszać najważniejsze ośrodki państwa do współpracy.

Problem zaczyna się wtedy, gdy współpraca zamienia się w próbę sił.

WSI, czyli wygodny argument

W rozmowach przeciwników części nominacji powraca też skrót, który od dwóch dekad działa w polskiej polityce jak sygnał alarmowy: WSI.

Wojskowe Służby Informacyjne zostały rozwiązane w 2006 roku, ale do dziś samo podejrzenie związków z dawną służbą wystarcza, by wywołać polityczny spór. W przypadku obecnych kandydatów do generalskich awansów problem polega jednak na tym, że hasło „WSI” jest znacznie łatwiejsze do rzucenia niż do udowodnienia.

Najbardziej bezpośrednio można je odnosić do Doroty Kaweckiej. Jej służba w wojskowym wywiadzie rozpoczęła się około 2002 roku, czyli jeszcze w czasie funkcjonowania WSI. Później kontynuowała karierę w powstałej po ich rozwiązaniu Służbie Wywiadu Wojskowego.

Ale nawet tutaj trzeba zachować elementarną uczciwość.

Służba w instytucji istniejącej przed 2006 rokiem nie jest dowodem na udział w żadnym nieformalnym układzie, działalność sprzeczną z interesem państwa ani na polityczną lojalność wobec dawnych przełożonych. Do postawienia tak poważnego zarzutu potrzebne byłyby konkretne dokumenty, konkretne decyzje i konkretne działania. Sam wpis w życiorysie jest za mało.

Jeszcze słabiej argument o WSI wygląda w przypadku dwóch szefów służb cywilnych.

Rafał Syrysko zaczynał w Urzędzie Ochrony Państwa, później służył w ABW. Paweł Szota również wywodzi się z UOP, a od powstania Agencji Wywiadu był związany właśnie z nią. Publicznie dostępne życiorysy nie dają więc podstaw do prostego stwierdzenia, że obaj są „ludźmi WSI”.

Można oczywiście mówić o znajomościach, środowiskach czy zawodowej ciągłości polskich służb. W tak hermetycznym świecie jest to wręcz nieuniknione. Ludzie, którzy od dwudziestu czy trzydziestu lat pracują w wywiadzie i kontrwywiadzie, znają innych ludzi z wywiadu i kontrwywiadu.

Tyle że znajomość nie jest zarzutem.

Jeżeli ktoś chce blokować generalski awans z powodu przeszłości oficera, powinien powiedzieć jasno co konkretnie zrobił ten oficer, kiedy i dlaczego dyskwalifikuje go to dzisiaj. Inaczej „WSI” staje się nie argumentem, lecz użyteczną etykietą.

Prestiż czy realna potrzeba?

Druga strona sporu również nie jest jednak bez winy.

Kosiniak-Kamysz mocno nagłaśnia sprawę, mówiąc o sukcesach służb, zatrzymywaniu osób podejrzanych o współpracę z rosyjskim wywiadem, zwalczaniu dywersji i działaniach wywiadowczych. Przekonuje, że po niemal trzech latach kierowania instytucjami Kawecka, Syrysko i Szota zasługują na awanse.

Można zrozumieć ten argument. Szef służby spotyka się za granicą z odpowiednikami często posiadającymi wysokie stopnie generalskie. Stopień jest elementem prestiżu państwa i pozycji funkcjonariusza.

Ale trzeba też zadać niewygodne pytania: Czy od dodatkowej gwiazdki ABW zacznie lepiej łapać rosyjskich agentów? Czy AW zdobędzie więcej informacji? Czy SWW będzie skuteczniej działać za granicą?

Nie.

Generalski stopień ma znaczenie instytucjonalne i symboliczne, ale nie zastąpi pieniędzy, ludzi, technologii, szkolenia ani sprawnego zarządzania.

Dlatego tym bardziej źle wygląda sytuacja, w której symboliczny awans staje się przedmiotem wielomiesięcznej politycznej przepychanki.

Generałowie między Pałacem a MON

Najgorsze w całej historii jest jednak coś innego.

Wojsko i służby po raz kolejny znajdują się pomiędzy dwoma ośrodkami politycznej władzy.

MON chce pokazać, że odpowiada za kadry i wie, kto zasługuje na awans. Pałac Prezydencki chce przypomnieć, że zwierzchnik Sił Zbrojnych nie będzie automatycznie podpisywał wszystkiego, co dostanie na biurko. Jedni przekonują, że prezydent przeciąga decyzje. Drudzy, że rząd próbuje go publicznie docisnąć.

Każdy z tych argumentów ma pewną logikę.

Tylko co z tego ma żołnierz w brygadzie? Co ma z tego oficer przygotowujący ludzi do ćwiczeń? Co ma funkcjonariusz zajmujący się rosyjskim szpiegostwem? Co ma z tego państwo?

Niewiele.

Polska armia ma dziś problemy znacznie poważniejsze niż liczba gwiazdek na pagonach. Trwa rozbudowa wojska, trzeba uzupełniać kadry, szkolić rezerwy, kupować uzbrojenie, rozwijać obronę przeciwlotniczą, logistykę i system dowodzenia. Za wschodnią granicą ciągle istnieje realne zagrożenie militarne.

W takich warunkach generałowie nie powinni być pionkami przesuwanymi między MON a Pałacem Prezydenckim.

Zimna wojna, w której trudno znaleźć zwycięzcę

I tak kręci się ta generalska karuzela.

Minister ciągnie w swoją stronę. Prezydent w swoją. Otoczenia obu stron pilnują, żeby nikt nie stracił twarzy. Generałowie i pułkownicy czekają.

Tylko armia od tej gry nie staje się silniejsza.

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