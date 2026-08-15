Nawrocki pisał do żołnierzy. Sikorski jednym zdaniem zburzył narrację

W piątek 15 sierpnia prezydent Karol Nawrocki opublikował na X nagranie, w którym prezentował się na spotkaniach z żołnierzami. Dzień przed Świętem Wojska Polskiego przypominał o defiladzie, którą zaplanowano w Warszawie na sobotę.

Nawrocki deklaruje: Zawsze z żołnierzami. Sikorski wbija szpilę

„Ostatnie szlify przed jutrzejszą defiladą. Zawsze z polskimi żołnierzami. Zawsze po Waszej stronie. #MuremZaPolskimMundurem” – deklarował polityk.

Na wpis Nawrockiego zareagował wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. „Chyba, że trzeba podpisać ustawę o SAFE” – wbił szpilę, wypominając prezydentowi jego weto do ustawy wprowadzającej program SAFE w Polsce.

Program SAFE i prezydenckie weto

Przypomnijmy, że w marcu tego roku Karo Nawrocki zgłosił prezydenckie weto do ustawy o SAFE, czyli unijnego mechanizmu pożyczkowego na sfinansowanie dodatkowych zbrojeń dla Polski. Większość z około 185 mld złotych miała być przeznaczona na szybką modernizację armii: zakupy sprzętu, systemy antydronowe, krajowy przemysł zbrojeniowy.

Ostatecznie rząd poradził sobie z wetem, przyjmując uchwały i inne mechanizmy do obsłużenia unijnej pożyczki. Zachodziło ryzyko, że Polska straci 7 mld zł na sprzęt dla innych służb mundurowych, ale środki te zabezpieczone zostały w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej, by unijne pieniądze nie przepadły.

Zmianie musiały jednak ulec warunki przetargowe, w tym m.in. tryb wyłaniania dostawców sprzętu. Zdecydowano, że przetargi muszą zostać powtórzone, co oznaczać będzie dalsze opóźnienia w zakupach i dostawach.

Za wspomniane 7 mld zł Policja chce kupić m.in. drony, systemy sztucznej inteligencji, specjalny system łączności czy pojazdy opancerzone. Straż Graniczna z kolei nabędzie śmigłowce, łodzie oraz systemy do wykrywania i zwalczania dronów. Służba Ochrony Państwa kupuje mobilne punkty dowodzenia, schrony i systemy rozpoznania radiowego.

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